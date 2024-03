MMA - UFC : Défait par Poirier, Saint-Denis a quand même touché une grosse somme

Florian Barré

Habitué aux grosses affiches contre d’autres légendes de l’UFC, Dustin Poirier a mis sa legacy en danger en acceptant le combat contre Benoît Saint-Denis, étoile montante du MMA. Finalement, « The Diamond » a bien fait puisqu’il a non seulement battu le Français mais en plus, il devrait être le prochain à affronter Islam Makhachev pour la ceinture lightweight. De son côté, « BSD » doit se remettre de son KO subit, et quoi de mieux qu’une belle enveloppe pour l’aider à reprendre des forces ?

Après sa victoire contre Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier a conseillé au God of War de faire attention à sa condition physique après un tel KO. Il lui a demandé de prendre soin de lui et de s’entraîner intelligemment afin de revenir à ce niveau de compétition. « Ce que j’ai voulu lui dire c’est qu’il ne devait pas se précipiter pour revenir, qu’il fallait prendre un peu de temps pour récupérer. Je ne pensais pas à cet aspect quand je montais en puissance… Mais je vieillis, je vois ma fille grandir, et je sais que ces combats fous ne sont pas bons pour la santé. On aime tous ce sport, on y reviendra toujours, mais c’est dangereux. BSD a perdu une partie de lui sur le KO. » a-t-il confié.

MMA - Boxe : Usman vole à la rescousse de Ngannou après son gros KO https://t.co/dsnWjjstGl pic.twitter.com/ptNbY77bHA — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Un chèque conséquent

En s’imposant, Dustin Poirier a empoché 1,2 millions d’euros. De son côté, Benoît Saint-Denis est rentré en France avec un beau chèque lui aussi. Selon MMA Salaries, celui-ci a touché 200 000$ (soit 182 000€). Il a également reçu 6 000 dollars (5 5000 euros) de sponsoring ainsi que 50 000 dollars (45 000 euros) supplémentaires puisque l’affrontement a été élu « combat de la soirée ». On peut ajouter aussi à cela les 15 000 dollars (13 000 euros) des primes de sponsor et des obligations médiatiques.

Une défaite qui vaut plus que ses victoires précédentes