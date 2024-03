Boxe : Ngannou fait une grosse révélation sur son combat contre Joshua

Florian Barré

Envoyé au tapis lors du combat qui l'opposait à Anthony Joshua dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars dernier, Francis Ngannou a tenté d’expliquer la raison pour laquelle il avait manqué son deuxième rendez-vous en boxe anglaise. Parce que oui, contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, « l’homme le plus dangereux du monde » n’a tenu qu’un round et demi face au Britannique.

Malgré les 20 millions de dollars touchés, qui pourront sans doute atténuer sa peine, Francis Ngannou a subi la plus grosse défaite de sa carrière la semaine dernière. Face à Anthony Joshua, il a été mis KO dès le deuxième round et a même eu recours à une intervention médicale ainsi qu’à la mise en place d’un masque à oxygène sur le ring. Ainsi, à l’occasion d’un live diffusé en direct sur ses réseaux sociaux ce mercredi, The Predator a livré ses explications à ses fans.

« Je transpirais mais j’avais sommeil »

« Tout ne s’est pas passé comme prévu, la victoire n’a pas été au rendez-vous. Et le combat lui-même ne s’est pas passé comme prévu. C’était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre a-t-il d’abord avoué. Toute la journée, je me suis senti… je n’ai jamais été dans le combat, je ne me suis jamais présenté à ce combat. La journée, je n’étais pas là. Je suis arrivé à l’arène aux alentours de 22h ou 23h et j’ai dû combattre à 3h30. A aucun moment j’étais moi-même. Je m’échauffais, je transpirais mais j’avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait que c’était tard même si je m’entraînais aux heures du combat. Après il ne faut pas chercher d’excuses. En tant que combattant, il n’y a que deux issues. On gagne ou on perd. »

Ngannou bientôt de retour en MMA !