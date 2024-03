MMA : Après Doumbè, Nassourdine Imavov s’en prend à une pointure de l’UFC

Florian Barré

Si l’année 2023 a été une année délicate pour Nassoudine Imavov, le Français semble désormais au meilleur de sa forme. Le 3 février dernier, le « Sniper » a parfaitement commencé 2024 en s’imposant à la décision contre Roman Dolidze. Désormais, celui-ci vise l’élite de la division des poids moyens. C’est donc en ce sens qu’Imavov a call-out Paulo Costa sur ses réseaux sociaux.

Après son succès contre le Géorgien Roman Dolidze, l’ayant fait monter à la huitième place des middleweights de l’UFC, Nassourdine Imavov a fait beaucoup parler de lui pour ses prises de bec avec Cédric Doumbè en marge de l’affrontement avec Baysangur Chamsoudinov. Le combat étant désormais passé, remporté par Baki le 7 mars, Imavov semble se reconcentrer sur sa propre carrière. Ainsi, le Sniper s’est amusé à provoquer un autre athlète de l’UFC sur X.

MMA : Une écharde dans une cage ? Cédric Doumbè accuse Tony Parker https://t.co/GHc5B09mce pic.twitter.com/SYJSufqGfZ — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Le titre middleweight en ligne de mire

Aujourd’hui, Imavov ne s’en cache pas, il vise la ceinture des poids moyens, actuellement détenue par le Sud-africain Dricus du Plessis. Pour atteindre les sommets, le tricolore devra cependant passer par quelques étapes intermédiaires. La prochaine pourrait ainsi se nommer Paulo Costa. Pour rappel, le numéro 7 de la division, s’est incliné face à l’ancien champion Robert Whittaker le 17 février dernier.

Imavov veut Costa en juin !