MMA : « C’est ce que j’admire », quand Doumbè flatte Baki

Florian Barré

Depuis leur affrontement dans la cage du PFL Europe 1, jeudi 7 mars, Baysangur Chamsoudinov et Cédric Doumbè font le tour des médias pour expliquer leur point de vue ainsi que leurs ambitions futures. Comme on pouvait s’y attendre, le natif de Douala n’accepte pas le terme « défaite » et souhaite à tout prix prendre rapidement sa revanche sur le Franco-Tchétchène. Cependant, il a récemment fait l’éloge de ce dernier dans son entrevue avec Mouloud Achour.

Le combat entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov a en quelque sorte fait « pshit » jeudi dernier. Si les deux combattants se sont livrés une guerre impressionnante et équilibrée durant les deux premiers rounds, les 20 000 spectateurs présents à l’Accor Arena ont quitté l’arène plus tôt que prévu, restant sur leur faim, puisque l’arbitre a stoppé le duel lorsque l’ancien septuple champion du Glory s’est plaint d’une gêne au niveau du gros orteil.

Une revanche en mai ?

La suite on la connaît, Doumbè a demandé une revanche, immédiatement acceptée par Baki avant que le clan de ce dernier ne se rétracte. Pour l’heure, il n’existe pas plus d’informations au sujet d’un potentiel re-match, en dehors de celle selon laquelle le PFL aurait booké l’Accor Arena en mai. En attendant, les deux hommes se sont présentés sur différents plateaux télés. Si Chamsoudinov a été vu sur celui de Quotidien , Doumbè lui, a donné une interview à Clique .

« Ce n’est pas Cédric Doumbè qui va le déstabiliser »