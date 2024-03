MMA : Doumbè, l’incompréhension est totale

Arnaud De Kanel

Jeudi soir, Cedric Doumbè affrontait Baysangour Chamsoudinov en main event de la deuxième édition du PFL Paris. Le combat était extrêmement attendu mais il n'est finalement pas arrivé à son terme après que l'arbitre ait pris la décision d'y mettre fin, donnant donc Doumbè perdant dans l'incompréhension la plus totale.

C'était le combat franco-français le plus attendu de toute l'histoire du MMA tricolore. Jeudi soir, après de longs mois à s'invectiver sur les réseaux sociaux, Cedric Doumbè et Baysangour « Baki » Chamsoudinov se retrouvaient enfin dans la cage pour en découdre. Après avoir été dominé dans le premier round, le natif de Douala avait repris le dessus dans le deuxième round et tout laisser penser que le troisième et dernier allait être exceptionnel. Tout ça, c'était avant qu'une écharde ne vienne gâcher la soirée.



L'arbitre arrête le combat et donne Doumbè perdant

Au milieu du troisième round, Cedric Doumbè se plaint d'une gène au pied. L'arbitre, Marc Goddard, lui dit de poursuivre le combat. Dix secondes passent et Baki , voyant que Doumbè était vraiment gêné, interpelle l'arbitre pour que le natif de Douala puisse retirer ce qui le dérange. Mais contre toute-attente, Marc Goddard décide d'interrompre le combat et donne Baki vainqueur. La stupéfaction s'empare alors de l'Accor Arena.

«Je n'ai rien compris»

Après le combat, Doumbè a livré sa version des faits, expliquant : « C'était une écharde, pas un bout de verre. C'était marron, donc un bout de bois je pense. Je vois déjà les meme de moi sur Twitter... Ça arrive. C'est de la faute de personne. De mon expérience en kick-boxing, tu peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Donc quand je sens que j'ai un truc qui me gêne, je regarde l'arbitre. Mais je n'arrête pas. Je dis à Baki : « Ça me gêne ». Il se retourne à l'arbitre et dit « bah enlève le ! ». Et l'arbitre arrête. Il me répétait « Tu ne peux pas arrêter le combat ». La deuxième fois, c'est Baki lui-même donc on était deux. L'arbitre ne voulait rien savoir. On l'a regardé tous les deux... Je ne sais même pas quoi dire. Je n'ai rien compris . » Pour tenter d'éteindre la polémique, Marc Goddard a également expliqué sa décision.

Les explications de l'arbitre