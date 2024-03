MMA : L’arbitre de Doumbè vs. Baki met enfin les choses au clair !

Florian Barré

Depuis jeudi soir, Marc Goddard, arbitre du duel opposant Cédric Doumbè à Baysangur Chamsoudinov, fait face à de nombreuses critiques en raison de l’arrêt controversé du combat principal du PFL Paris 2. Alors que les deux athlètes demandaient à ce que « The Best » retire l’épine coincée dans son gros orteil, Goddard a décidé de déclarer ce dernier inapte pour la fin du combat. Pour « La Sueur », il s’explique.

L’arbitre du combat entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov a-t-il eu tort lorsqu’il a jugé le Franco-Camerounais comme inapte à poursuivre son duel jeudi soir ? Depuis deux jours, Marc Goddard est pris à partie par de nombreux observateurs sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, The Best participe activement à l’acharnement que ce dernier peut subir. Sur X et Instagram, il a d’ailleurs rit de la situation ce vendredi : « Quelqu’un a l’adresse de l’arbitre en balle svp ? Juste pour voir un petit truc avec lui. » Mais jusqu’alors, le principal intéressé n’avait pas vraiment eu l’occasion de se justifier.

MMA : Doumbè moqué par Fernand Lopez après sa défaite https://t.co/cD6jg6w2nl pic.twitter.com/0EI7YoGRgo — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Marc Goddard s’exprime enfin !

Désormais, c’est chose faite ! Interrogé par nos confrères de La Sueur , Marc Goddard est revenu sur l’incident épineux : « Il me faisait signe qu'il y avait un problème. Les règles sont claires à ce sujet : pour des raisons évidentes, un combattant ne peut pas prendre de temps mort. Je vois qu'à ce moment, c'est potentiellement une blessure au pied. Ça aurait pu être n'importe quoi. Je pense lui avoir dit de continuer le combat quatre fois. À ce moment, personne ne comprend qu'il a une écharde dans le pied. » avoue-t-il.

« Ce n'est même pas une blessure »