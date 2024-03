MMA : Le KO stupide d’un français ! (vidéo)

Florian Barré

Ce jeudi soir, alors que le PFL Paris 2 battait son plein en attendant le main event opposant Cédric Doumbè à Baysangur Chamsoudinov, un Français a réalisé une performance honteuse dans l’octogone. En effet, Mickaël Groguhé a été mis KO en 12 secondes par son compatriote Islem Masraf après avoir joué d’une attitude insolente.

C’était le combat le plus rapide de cette soirée à l’Accor Arena. Islem Masraf était opposé à Mickaël Groguhé lors du choc franco-français des poids lourds du PFL Paris 2. Alors que le premier pèse près de 20 kilos de moins que le second, celui-ci s’est malgré tout imposé par KO en moins de 10 secondes. Mais en réalité, Masraf n’a pas eu grand chose à faire puisque Groguhé n’a même pas pris la peine de placer sa garde, l’air totalement désintéressé par ce qu’il se passait dans l’octogone.

ISLEM MASRAF ÉTEINT MICKAEL GROGUE PAR KO EN 10 SECONDES 😳!! #PFLParis pic.twitter.com/lXBpz7YTrA — CULTURE MMA (@CultureMMA_) March 7, 2024

Une erreur qui se paie cash !

À l’image des nombreux combats qui se sont rapidement succédé lors du début de soirée, l’affrontement entre les deux poids lourds n’aura pas même duré plus d’un round. Coutumier du fait, Groguhé s’est avancé en direction de son adversaire sans garde. Résultat : un high-kick et deux coups de poing plus tard, le combat a été arrêté par l’arbitre.

3/3 pour Islem Masraf en MMA

Une victoire étonnante qui n’a même pas semblé satisfaire Masraf qui s’est rapidement tourné vers le coin adverse, dubitatif. Quoi qu’il en soit, ce dernier poursuit de son côté son parcours sans faute dans le monde professionnel du MMA avec 3 victoires en autant de combats.