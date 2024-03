Boxe : Mike Tyson de retour sur le ring en direct sur Netflix !

Florian Barré

Alors qu’il a été critiqué de nombreuses fois pour avoir affronté des adversaires de « faible niveau » tout au long de sa carrière de boxeur, Jake Paul s’attaque désormais à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps : Mike Tyson. L’annonce est tombée ce jeudi. Les deux hommes s’affronteront le 20 juillet prochain au stade AT&T d'Arlington, au Texas. Le combat sera diffusé en direct sur Netflix.

En 2020, Jake Paul est devenu célèbre dans le monde des sports de combat lorsqu'il a battu l'ancien joueur NBA, Nate Robinson. À l’époque, l’évènement s’était déroulé sur la sous-carte du combat d'exhibition de Mike Tyson avec Roy Jones Jr. Désormais, Paul, le YouTuber devenu combattant, et Tyson, l'ancien champion de boxe poids lourd, se retrouveront à nouveau – cette fois en tant qu'adversaires – dans ce qui sera le spectacle le plus polarisant sans doute jamais connu en boxe.

MMA - UFC : Avant son combat, Saint-Denis met Poirier en garde ! https://t.co/PVyaDJYqLX pic.twitter.com/rePKGdD6j7 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Un combat qui risque de faire jaser

Mike Tyson affrontera Jake Paul dans un combat de boxe le 20 juillet prochain au stade AT&T d'Arlington, au Texas, dans le cadre de l'événement principal d'une carte qui sera diffusée en direct sur Netflix. Ce sera la première incursion de la société de streaming dans les sports de combat et son troisième événement sportif en direct au total. Cependant, on ne sait pas comment le Département des licences et de la réglementation du Texas, qui sanctionne et réglemente les sports de combat dans l'État, abordera ce qui sera sûrement un affrontement qui suscitera de nombreuses critiques et attention. Il reste à déterminer s’il sera classé comme combat professionnel ou d’exhibition.

« J’ai l’intention de l’achever »