Boxe : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder Ngannou vs. Joshua ?

Florian Barré

C’est l’évènement de ce début d’année en boxe anglaise. Francis Ngannou et Anthony Joshua se livreront une bataille sans merci sur le ring ce vendredi soir à Riyad, en Arabie saoudite. Ce duel opposera l’ancien champion des poids lourds de l’UFC (MMA) à l’ancien détenteur de la ceinture WBC. Et à quelques heures de l’entrée de deux des athlètes les plus dangereux de la planète, voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette soirée.

Impressionnant pour son premier combat en boxe anglaise face à Tyson Fury, Francis Ngannou remet ça. Ce vendredi soir, sur le ring, The Predator fera face à Anthony Joshua, autre légende des sports de combat. Le vainqueur de ce duel devrait vraisemblablement affronter un autre grand champion dans les prochains mois : Tyson Fury ou Oleksandr Usyk. Ces derniers sont programmés pour le 18 mai, après que leur combat eut été repoussé le mois dernier.

Un show retransmis sur DAZN

Quoi qu’il en soit, l’histoire se joue maintenant pour Ngannou et Joshua. Pas question de perdre deux fois de suite pour le premier cité, battu par Fury à la décision en octobre dernier. Concernant AJ , s’incliner contre un combattant nouveau dans la discipline sera certainement perçu comme un énorme échec. Et si vous ne voulez rien manquer de cette confrontation qui s’annonce légendaire, il faudra alors souscrire à un abonnement pour la plateforme DAZN (14.99 euros/mois), diffuseur officiel de l’événement, mais aussi débourser 19.99 euros supplémentaires pour avoir accès à la soirée de boxe avec Joshua-Ngannou en main event. La soirée débutera à 16h20, heure française, et le combat est attendu aux alentours de 00h10.

La carte complète de l’évènement

- Andrii Novytskyi vs. Juan Torres

- Roman Fury vs. Martin Svarc

- Ziyad Almaayouf vs. Christian Lopez Flores

- Jack McGann vs. Louis Greene

- Justis Huni vs. Kevin Lerena

- Mark Chamberlain vs. Gavin Gwynne

- Israil Madrimov vs. Magomed Kurbanov

- Rey Vargas vs. Nick Ball

- Zhilei Zhang vs. Joseph Parker

- Anthony Joshua vs. Francis Ngannou