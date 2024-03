Boxe : «C’est la chose la plus difficile», l’analyse de Ngannou avant son combat

Florian Barré

Ce vendredi 8 mars au soir, après avoir échoué face à Tyson Fury le 28 octobre dernier, Francis Ngannou affrontera Anthony Joshua, à Riyad (Arabie saoudite). Depuis huit semaines, « The Predator » se prépare pour l’une des échéances les plus difficiles de sa carrière, lui qui est récemment passé du MMA à la boxe anglaise. Ainsi, avant son combat, le Camerounais a analysé ce qui pourrait se passer contre le Britannique.

Le 28 octobre dernier, Francis Ngannou effectuait ses grands débuts sur un ring de boxe face à Tyson Fury. S’il a fait flancher le Gypsy King , l’ancien champion poids lourd de l’UFC n’a malgré tout pas convaincu les juges. Ce vendredi 8 mars, le Predator remet ça. Cette fois, c’est face à Anthony Joshua qu’il compte bien marquer les esprits. Par ailleurs, récemment, Joshua a avoué se méfier de la boxe du Camerounais : « Francis Ngannou a toujours voulu être un boxeur, il est bon, c’est un ancien champion UFC. J’ai observé ses combats contre d’autres bons boxeurs. Il sait faire. Quand il s’entraine il boxe sans doute beaucoup. »

Ngannou est « très excité » avant son combat

C’est certain, il ne faut pas prendre Francis Ngannou à la légère. D’ailleurs, le natif de Batié est extrêmement motivé, comme il le révèle dans un entretien avec Sky Sports : « Je me sens bien. Je suis très excité. J’ai terminé mon camp hier. Cela a été huit semaines difficiles pour en arriver là, et ressentir que vous avez fait tout ce que vous deviez faire. C‘est incroyable. J’ai hâte de commencer le combat. » a-t-il balancé quelques jours avant de remettre les gants.

« C’est un jeu d’échecs »