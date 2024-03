MMA : La raison pour laquelle Benoît Saint-Denis a quitté les forces spéciales

Florian Barré

Mondialement connu pour ses exploits dans la cage de l’UFC, Benoît Saint-Denis était, avant de devenir un combattant réputé, un membre de l’armée française. Il a également servi pour les forces spéciales australiennes entre 2017 et 2019, ce avant de se consacrer aux arts martiaux mixtes. Ainsi, lors d’une interview avec l’UFC, le « God of War » a expliqué la raison de son changement de carrière.

Né à Nîmes, Benoît Saint-Denis est détenteur d’un baccalauréat général scientifique. Une fois le lycée derrière lui, l’actuel n°12 des poids légers de l’UFC a réussi les tests de recrutement des forces spéciales de l’armée de Terre française et s’est engagé le 4 mars 2014 au titre du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine de Bayonne. Il a suivi un an et demi de formation puis a effectué plusieurs missions de combat contre des groupes terroristes au Sahel.

Saint-Denis décoré

Pour ces faits d'arme, Saint-Denis est décoré de la médaille de reconnaissance de la nation le 15 septembre 2017 et de la croix du combattant douze jours plus tard. Il a également effectué plusieurs missions en Afrique où il a, entre autres, assuré la protection de François Hollande, ancien président de la République. À l'automne 2017, il est détaché temporairement auprès des forces spéciales australiennes. Il quitte l'armée le 3 mars 2019, pour se lancer dans une carrière de combattant professionnel d'arts martiaux mixtes.

Saint-Denis : « J’allais le regretter »