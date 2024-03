WWE/AEW : Une star mythique refuse une proposition XXL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après plus de 30 ans dans le monde du catch, Sting a pris sa retraite dimanche au terme d’un match par équipe mouvementé lors de AEW Revolution 2024. Des adieux qui auraient pu avoir lieu ailleurs et plus tard, alors qu’une ultime apparition du côté de Wembley avait été imaginée, mais la star de 64 ans avait d’autres plans.

Un nom bien connu du catch a tiré sa révérence dimanche soir. A bientôt 65 ans, Sting a pris la décision de se retirer du ring après avoir combattu à la WCW, la TNA, la WWE ou encore l’AEW. Et c’est du côté de cette dernière que The Icon a participé à son ultime match lors du pay-per-view Revolution, conservant avec Darby Allin les titres par équipe rendus depuis vacants face aux Young Bucks. Une retraite qui aurait pu débuter ailleurs à l’occasion d’un événement d’envergure.

L’incroyable entrée de Sting à #AEWRevolution pour sa dernière 😍 pic.twitter.com/1wzRWmLsKD — Bernard Colas (@BernardCls) March 4, 2024

Sting pouvait finir à Wembley

Comme l’a révélé Sting, le président de l’AEW Tony Khan avait un autre plan pour l’ultime apparition de la légende sur un ring. « Il essayait en fait de me faire rester plus longtemps, peut-être prendre ma retraite à Wembley », a-t-il confié dans un entretien avec le PWI . La compagnie proposera un deuxième grand show à Londres le 25 août prochain après le succès du premier All In en 2023. Une date trop lointaine pour l’ancienne star de la TNA et de la WWE, estimant « qu'il était temps » : C'est de plus en plus difficile à chaque fois que vous allez sur le terrain, et vous avez tous ces jeunes gars qui sont prêts à jouer, il y a des limites à ce que vous pouvez faire. C'est un peu triste, bien sûr, mais à un moment donné, il faut le faire. Il y a une partie de moi qui est triste, mais il y a une autre partie de moi qui est soulagée ».

Quand tu mouilles le maillot pour ta dernière. Bon, avec cette action, c’est avec ton sang que tu risques de l’humidifier 😬 #AEWRevolution pic.twitter.com/roK7UsL42L — Bernard Colas (@BernardCls) March 4, 2024

WWE, TNA… Des adieux réussis à l’AEW