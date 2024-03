MMA : Benoît Saint-Denis a déjà une idée de ce qu’il fera une fois à la retraite

Florian Barré

Arrivé à l’UFC en 2021, Benoît Saint-Denis est encore un tout jeune combattant. À 28 ans, celui que l’on surnomme le « Dieu de la guerre », du fait de son passé en tant que membre des forces spéciales, pourrait être le visage du MMA français pour les 10 prochaines années avant de se tourner vers un autre défi. Dans un entretien accordé à son sponsor Unibet, il a révélé que devenir entraîneur pourrait l’intéresser en fonction de son état physique et mental.

Plus que quelques jours avant de revoir Benoît Saint-Denis dans la cage de l’UFC. Le 9 mars prochain, le « God of War » sera opposé à Dustin Poirier, numéro 3 de la catégorie poids légers de la promotion et visera un gros succès afin de se faire une place dans le top 5 de la division dominée par Islam Makhachev. Son adversaire, de six ans son aîné, tentera quant à lui d’effacer la défaite concédée en juillet dernier contre Justin Gaethje.

BSD déclare sa flamme au MMA

Interviewé par Unibet avant son combat, Benoît Saint-Denis a évoqué de nombreux sujets, se penchant notamment sur son après-carrière. Le Nîmois s’est révélé intéressé par le statut d’entraîneur : « Je me suis intéressé au MMA tard, parce que c’est un sport qui m’a passionné. J’ai cet avantage-là. J’ai découvert le MMA fin 2018 - 2019. Donc ça fait pas longtemps. Ça fait cinq ans en tout cas que je le pratique et que je me suis vraiment passionné pour ça. J’ai beaucoup de passion pour ce sport, de l’envie, de l’engouement, de l’intérêt technique, de l’intérêt intellectuel pour la discipline, qui fait que si je ne suis pas trop cramé dans mes vieilles années, je ferai peut-être quelques années dans des coins. Ouais, c’est possible ! »

