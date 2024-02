MMA : Doumbè ou Baki ? Ciryl Gane donne une prédiction surprenante

Florian Barré

Dans moins de deux semaines, l’Accor Arena de Paris accueillera Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov. Le combat entre les deux hommes fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Ainsi, lors de sa dernière émission sur Twitch, Ciryl Gane, ancien champion intérimaire des poids lourds de l’UFC, s’est amusé à donner son avis sur la confrontation du 7 mars prochain.

Dans quelques jours, la France sera particulièrement bien représentée sur la planète MMA. Le 9 mars, Benoît Saint-Denis sera à Miami pour affronter Dustin Poirier à l’UFC 299. Un combat haletant qui pourra permettre au God of War , en cas de victoire, de grimper dans le top 5 des poids légers de la promotion reine. Mais quelques heures avant, deux autres tricolores vont se faire face, à l’Accor Arena de Paris. Sous l’égide du PFL, Cédric Doumbè et Baysangur « Baki » Chamsoudinov promettent de se livrer une véritable guerre.

« Il y a beaucoup plus d’armes du côté de Baki »

Ce duel, Ciryl Gane le suivra de près. Le poids lourd n’a plus combattu depuis début septembre à l’UFC et profite de l’accalmie actuelle dans sa carrière pour se consacrer un peu plus à sa chaîne Twitch. Sur son émission, le Bon Gamin s’est prononcé, sans vraiment se mouiller : « Cédric Doumbè contre Baki, c’est un grand rendez-vous. On a un mec très expérimenté dans le pieds/poings… Contre Doumbè, si tu as la crainte de te faire contrer, tu peux faire un mouvement à moitié et c’est là qu’il surprend. Il y a beaucoup plus d’armes du côté de Baki, mais une arme puissante qu’on connait du côté de Doumbè. »

Baki sous-estimé ?