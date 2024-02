MMA : Francis Ngannou loue les qualités de trashtalk de Doumbè

Florian Barré

Si on devait définir Cédric Doumbè en un mot, on pourrait utiliser le terme : trashtalking. Le combattant tricolore est réputé pour mettre la pression à ses adversaires avant ses combats. Une qualité que Francis Ngannou lui loue volontiers. Alors qu’il affrontera « Baki » dans quelques jours, « Doumced » a d’ailleurs commencé à dévoiler quelques farces à l’encontre de son adversaire.

Cédric Doumbè et Francis Ngannou ont pas mal de choses en commun en ce moment. Les deux hommes, originaires du Cameroun, préparent un combat pour début mars. Ils vont bientôt entrer dans une phase d’affûtage puisque le premier doit affronter Baysangur Chamsoudinov le 7 mars, à l’Accor Arena de Paris, en MMA, quand le second s’attaque à Anthony Joshua en boxe anglaise, le 8 mars, en Arabie saoudite.

Ngannou encense Doumbè pour son style hors de l’octogone

Et parmi les deux athlètes, Doumbè est celui qui porte le plus d’attention à tout ce qui peut se passer avant et après ses combats. En effet, l’homme de 31 ans est réputé pour ses frasques sur mais surtout en dehors de la cage, comme le note le Predator pour DAZN France : « Cédric Doumbè a beaucoup d’ascendant psychologique sur ses adversaires. Pour la plupart, ceux qui vont l’affronter vont perdre le combat avant le jour du combat. » a concédé l’ancien champion UFC.

« Il sera pris en charge à mes frais »