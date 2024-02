MMA : Le premier combat de Francis Ngannou au PFL révélé !

Florian Barré

L’une des plus grandes intrigues des sports de combat en 2023 était centrée sur l’agence libre de Francis Ngannou et sur l’endroit où il allait enfin atterrir. Toujours champion de l'UFC avant l'année dernière, Ngannou a été déchu de son titre après avoir rompu avec la plus grande promotion de MMA au monde. Depuis, « The Predator » a signé au PFL mais n’est apparu qu’en boxe anglaise.

Alors que Francis Ngannou ne manquait pas de détracteurs concernant sa décision de quitter l’UFC, il a finalement décroché un contrat massif avec le PFL. L’organisation lui rapporterait plusieurs millions en échange de combats dans la cage, mais lui donnerait également la liberté de poursuivre une carrière de boxeur. Carrière qu’il a déjà entrepris puisqu’il prépare un gros choc contre Anthony Joshua après avoir perdu à la décision contre Tyson Fury fin octobre 2023.

MMA : Invaincu à l’UFC, le Français Kevin Jousset connaît enfin le nom de son futur adversaire https://t.co/JqJeVaVfgr pic.twitter.com/3T81rCylCW — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Ngannou vs. Bader ou Ferreira

Pour autant, le premier combat de Ngannou au PFL sait se faire attendre. Alors que de nombreux observateurs commençaient à se questionner, une vidéo publiée par le PFL sur les réseaux sociaux met fin aux différentes spéculations puisque l’organisation a annoncé que Francis Ngannou affrontera le vainqueur de Ryan Bader contre Renan Ferreira lors du prochain évènement : PFL vs. Bellator.

« J’ai l’intention de revenir au MMA », Ngannou confirme !