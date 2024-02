MMA : Invaincu à l’UFC, le Français Kevin Jousset connaît enfin le nom de son futur adversaire

Florian Barré

Alors qu’il a signé à l’UFC en 2023 avec un palmarès de huit victoires pour deux défaites en MMA, Kevin Jousset démarre fort dans l’organisation reine de la discipline. Le Français s’est d’abord imposé par soumission le 10 septembre dernier face à Kiefer Crosbie avant de gagner à la décision contre Song Kenan le 10 décembre. Désormais, il sait vers qui se tourner le 11 mai prochain, à Las Vegas.

Quelques mois après sa victoire sur le Chinois Song Kenan, Kevin Jousset a teasé son retour sur les réseaux sociaux : « Prochain combat signé. Plus d’informations bientôt ». S’il voulait garder le secret au chaud encore quelques jours, le journaliste Marcel Dorff a malgré tout dévoilé tout ce qu’il faut savoir sur le prochain rendez-vous d’ Air dans une cage. Ainsi, l’ancien double champion du Hex Fight Series va faire face à Jared Gooden le 11 mai prochain lors d’un UFC Fight Night à Las Vegas.

Kevin Jousset bientôt dans le top 15 des poids welters ?

Toujours dans la catégorie des poids mi-moyens, où il grimpe peu à peu les échelons, Kevin Jousset affrontera un athlète américain qui possède, à 30 ans, un palmarès plus fourni que le Français, avec 23 victoires pour 9 défaites en MMA. S’il a remporté trois fois plus de combats que Jousset, NiteTrain en a aussi perdu quatre fois plus. En revanche, si le ratio ne paraît pas si impressionnant, Gooden pourra tabler sur sa grande expérience, lui qui a déjà été remercié par l’UFC à la suite d’une défaite face à Randy Brown avant de revenir deux ans plus tard dans la grande ligue.

Qui est favori ?

Toujours est-il que Kevin Jousset partira sans doute favori et visera un 3/3 à l’UFC. De son côté, Jared Gooden tentera de faire passer son taux de victoires à 50% dans la promotion de Dana White. Celui-ci n’a remporté que deux de ses cinq combats depuis sa signature en 2020. Le 2 décembre 2023, il s’est d’ailleurs imposé par soumission face à Wellington Turman (18-8-0).