Batista - Triple H : Tout a basculé à la WWE !

Vainqueur du Royal Rumble en 2005, Batista a véritablement explosé à la WWE dans la foulée grâce à sa rivalité avec Triple H, donnant lieu à un match XXL du côté de WrestleMania. L’annonce de ce main event, faite un 21 février il y a 19 ans, a marqué les esprits et apparaît comme un moment crucial dans la carrière du multiple champion du monde de catch.

Ce 21 février est une journée particulière pour Batista, éloigné des rings depuis 2019. C’est en effet en ce jour de 2005 que l’ Animal a surpris l’univers de la WWE en annonçant vouloir affronter son mentor Triple H dans le main event de WrestleMania, choix rendu possible par sa victoire au Royal Rumble quelques jours auparavant. Dans un moment devenu culte à Raw et apparaissant comme l'un des plus grands face turn de l'histoire, Batista fit miroiter son mentor en faisant mine de choisir un autre adversaire, avant d’attaquer Triple H et de signer le contrat pour acter le choc entre les deux membres de l’Evolution, implosant à ce moment précis. « À WrestleMania, je prendrai le titre de champion du monde... à toi ! », lança-t-il sous les acclamations du public.

🔙 Il y a 19 ans, le 21 février 2005, Batista, vainqueur du #RoyalRumble, choisissait d’affronter Triple H à #WrestleManiaL’implosion de l’Evolition. Un face turn historique.pic.twitter.com/qXiVvSPayQ — Bernard Colas (@BernardCls) February 21, 2024

« Devenir champion du monde est quelque chose que je n'avais jamais imaginé »

Les fans de la WWE n’ont pas oublié la suite, Batista remportant son premier titre mondial à WrestleMania 21 devant 20 193 fans réunis au Staples Center de Los Angeles. Une rivalité qui ne s’achèvera pas là avec deux autres matches programmés à Backlash en mai puis Vengeance en juin 2005. Trois victoires de suite pour celui qui s’imposa comme l’un des visages de la WWE dans les années 2000, un statut obtenu à partir de la 21e édition de WrestleMania et marquant une nouvelle ère au sein de la compagnie de catch après les départs de The Rock ou encore 'Stone Cold' Steve Austin. « C'est arrivé si vite que je suis passé d'un gars en arrière-plan pour lequel ils n'ont jamais eu de grands projets à un gars au sommet de la compagnie et maintenant je suis le porte-étendard, je suis le gars qui tient la ceinture , se souviendra-t-il en 2023, conscient de l’importance de cette victoire qui a changé sa vie. Cela implique beaucoup de responsabilités. Je n'étais pas du tout préparé. Je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait. Triple H était mon mentor, il m'a préparé du mieux qu'il pouvait jusqu'alors. J'en suis arrivé à un point où j'étais au sommet et où je devais prendre mes marques. J'ai dû apprendre beaucoup de choses par la suite. J'ai été jeté dans le grand bain. Je n'avais pas prévu cela. Regarder cela me rend émotif. Je n'avais jamais prévu cela. Quand je catchais, j'étais simplement heureux d'avoir un travail et je pensais toujours que j'allais perdre mon travail d'un jour à l'autre. Devenir champion du monde est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. On me dit toujours : "Pourquoi veux-tu être là si tu ne veux pas être champion ?" Je me contentais d'avoir un travail. Je voulais juste gagner ma vie et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Être champion et être au sommet de l'entreprise, c’était quelque chose qui dépassait mes rêves. »

Batista ends Triple H's reign of terror and wins the World Title to close out Wrestlemania 21.Also kind of great to hear latter-era Howard Finkel announce him as the new champion. pic.twitter.com/Rw0zz1MioH — OVP - Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) March 21, 2023

Une dernière danse à WrestleMania 35