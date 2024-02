WWE - Elimination Chamber 2024 : Carte, streaming légal, horaire inhabituel... Dernière ligne droite avant WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dernier arrêt avant WrestleMania ! Ce samedi a lieu en Australie ‘Elimination Chamber’, l’un des rendez-vous annuels phares de la WWE s’articulant autour du match éponyme avec les stars masculines et féminines. Le 10 Sport vous propose un résumé de ce qui vous attend pour ce show à l'horaire inhabituel et idéal pour le public tricolore.

C’est désormais l’une des étapes habituelles de la ‘ Road to WrestleMania ’ préparée chaque année par la WWE. Avant le plus gros show de l’année, fêtant cette année ses quarante ans le week-end du 6 avril 2024, les stars de la compagnie de catch font un crochet en Australie, du côté de Perth à l'Optus Stadium, pour ‘Elimination Chamber’, qui tient son nom d’un des matches les plus brutaux du catch. Un show imaginé dans un premier temps à Paris comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com. Dans une structure de 10 tonnes d'acier composée de chaînes, deux catcheurs ou catcheuses débutent le match tandis que quatre autres sont enfermées dans des caissons de verre. Au bout d'un certain temps, une capsule s'ouvre au hasard et la personne à l’intérieur fait officiellement son entrée dans le match, processus répété jusqu’à ce que tous les participants soient libérés. Le dernier encore en lice est le vainqueur. Pour éliminer un adversaire, il convient de réaliser un tomber ou le faire abandonner.

Deux ‘Elimination Chamber’ au programme

Chez les hommes, Drew McIntyre et Randy Orton ont battu chacun de leur côté AJ Styles et Sami Zayn pour obtenir leur billet lors de l’épisode de SmackDown le 9 février dernier. Bobby Lashley et LA Knight les ont rejoint trois jours plus tard à RAW après leur succès sur Bronson Reed et Ivar. Il a fallu attendre le dernier SmackDown pour voir Kevin Owens et le champion des États-Unis Logan Paul se qualifier pour cet Elimination Chamber, battant respectivement Dominik Mysterio et The Miz. Le vainqueur du match affrontera Seth Rollins pour le titre mondial à WrestleMania.

Dans la division féminine, Becky Lynch a été la première à se qualifier grâce à sa victoire sur Shayna Baszler le 5 février dernier à Raw. Bianca Belair l'a rejointe en gagnant son match face à Michin durant le SmackDown qui a suivi, avant que Liv Morgan en fasse de même contre Zoey Stark lors de l'épisode de Raw du 12 février. Naomi et Tiffany Stratton ont ensuite battu respectivement Alba Fyre et Zelina Vega dans l'épisode du 16 février de SmackDown. Il a fallu attendre le dernier Raw avant l’Elimination Chamber pour voir Raquel Rodriguez se qualifier après avoir remporté une bataille royale de la dernière chance. La gagnante défiera Rhea Ripley ou Nia Jax pour la ceinture mondiale à WrestleMania.

Rhea Ripley à domicile

C’est la locale de l’événement. Rhea Ripley sera devant son public samedi pour tenter de conserver son titre contre Nia Jax, un moment forcément particulier pour la membre du Judgment Day, qui n’a jamais eu l’occasion de se produire chez elle depuis son arrivée à la WWE. « Je suis extrêmement fière de représenter mon pays. Il est très difficile d'attirer l'attention des gens sur nous parce que nous sommes très éloignés de tous les endroits où l'on nous remarque le plus, comme les États-Unis. Je ne suis plus une petite fille, je suis une championne du monde. Je suis très, très excitée », déclarait Rhea Ripley, interrogée par Fox News Digital . Une excitation qui devrait laisser place au stress avant le début de l’événement. « Je pense que tout va se mettre en place le jour même, peut-être même quelques heures avant que je ne franchisse le rideau , reconnaissait-elle. Pour l'instant, je suis juste excitée. Je suis excitée parce que j'ai l'impression que ce sera mon WrestleMania Moment avant le WrestleMania Moment. Retourner en Australie après ne pas avoir pu y concourir pendant sept ans - la dernière fois, c'était sur la scène indépendante à la Riot City Wrestling - y retourner et montrer à tout le monde ma croissance et montrer au reste du monde ce que l'Australie a et ce qui pourrait venir d'elle ».

La carte complète du Premium Live Event

Elimination Chamber Match pour affronter Seth Rollins à WrestleMania

Drew McIntyre contre Randy Orton contre Kevin Owens contre Bobby Lashley contre Logan Paul contre LA Knight



Elimination Chamber Match pour affronter Rhea Ripley ou Nia Jax à WrestleMania

Becky Lynch contre Liv Morgan contre Naomi contre Bianca Belair contre Tiffany Stratton contre Raquel Rodriguez



WWE Women's World Championship

Rhea Ripley (c) contre Nia Jax



WWE Undisputed Tag Team Championship

Tag Team Match

Judgment Day (c) (Finn Balor et Damian Priest) contre Pete Dunne et Tyler Bate



Seth Rollins et Cody Rhodes participeront à l'émission "The Grayson Waller Effect"

