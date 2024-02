WWE : Le chanteur Usher impliqué à WrestleMania ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir assuré le show de la mi-temps du Super Bowl, Usher est attendu à un autre événement d’envergure aux Etats-Unis, WrestleMania ! L’une des stars de la WWE a en effet invité le chanteur à le rejoindre au grand show catch de l’année qui aura lieu du côté de Philadelphie le week-end du 6 avril.

Dimanche, Usher a assuré le show de la mi-temps du Super Bowl. Un rendez-vous devenu culte aux Etats-Unis qui a visiblement donné une idée à LA Knight, l’un des catcheurs les plus populaires du moment à la WWE. Alors que le quarantième anniversaire de WrestleMania aura lieu les 6 et 7 avril au Lincoln Financial Field de Philadelphie, Usher a été invité par la star de la discipline à le rejoindre pour son entrée sur le ring. Un appel du pied qui ne vient pas de nulle part.

WWE - WrestleMania : Après The Rock, une autre légende pourrait faire son retour ! https://t.co/nyIqij4Ktk pic.twitter.com/OdMPEPrQIf — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

LA Knight attend Usher à WrestleMania

En effet, la cote de popularité de LA Knight a bondi notamment grâce à sa phrase d’accroche, “YEAH!”, qui est également le titre d’un des plus grands succès d’Usher, sorti en 2004 et qui a raisonné dimanche dans l'Allegiant Stadium de Las Vegas. « Attendez une minute. Est-ce qu'on peut organiser ça ? Est-ce qu'il vient à WrestleMania pour mon entrée ou quoi ? Je sors et j'interprète "Yeah" avec lui. Allons-y », a lancé LA Knight dans l’émission The Bump de la WWE.

Sasha Banks doing her entrance with Snoop Dogg at Wrestlemania 32 was awesome. pic.twitter.com/bSwuby1YfM — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) February 8, 2023

La WWE a l’habitude d’accueillir les grandes stars de la musique

Usher répondra-t-il favorablement à cette invitation ? Rien n’est impossible alors que la compagnie a pris l’habitude d’accueillir des stars étrangères au catch ces dernières années. Aretha Franklin, Ray Charles, P. Diddy, Aloe Blacc, Snoop Dogg, Pitbull ou encore Flo Rida se sont notamment produit au plus grand show de la WWE, considéré comme le Super Bowl du catch. D’autres ont même eu le cran de monter sur le ring, à l’instar de Bad Bunny, impressionnant les fans. Usher est désormais attendu.