WrestleMania : The Rock dévoile les plans de la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Violemment attaqué sur les réseaux sociaux avec une accusation malhonnête à son égard, Dwayne ‘The Rock’ Johnson a pris le temps de répondre sur un ton sérieux, n’hésitant pas à divulguer une grande décision prise du côté de la WWE en vue de sa participation à WrestleMania 40 en avril.

De retour à la WWE au début de l’année, Dwayne ‘The Rock’ Johnson a grandement fait parler de lui au cours de la semaine écoulée, lui qui semblait bien partie pour prendre la place de Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania 40 pour affronter le champion incontesté Roman Reigns. C’était sans compter sur la mobilisation d’un nombre important de fans, affichant leur désapprobation sur les réseaux sociaux et dans les salles où se produisait la WWE quant à la mise à l’écart de Cody Rhodes. Jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à moins de deux mois de WrestleMania, des sifflets se sont alors fait entendre à l’encontre de The Rock, haussant le ton contre les fans de l’ American Nightmare à qui il infligea une gifle. Les prémisses d’un heel turn (passage vers un rôle de méchant, pour résumer) confirmé par l’acteur hollywoodien sur un ton très sérieux.

📝 Quels enseignements peut-on tirer du #WrestleMania Kickoff de la nuit dernière❓À quoi faut-il s’attendre entre The Rock, Roman Reigns et Cody Rhodes ❓C’est à lire tout de suite sur @le10sport ⬇️ https://t.co/69KXn1ucP7 — Bernard Colas (@BernardCls) February 9, 2024

Une fake news force Dwayne Johnson à prendre la parole

Ce dimanche sur X (ex-Twitter), The Rock a décidé de sortir de l’intrigue scénarisée à laquelle on assiste actuellement du côté de la WWE (qui détient malgré tout une part de vérité avec l’appui des fans pour Cody Rhodes) pour répondre à une accusation mensongère. Il avait en effet été mentionné sur le réseau social que Dwayne Johnson avait essuyé les sifflets de la T-Mobile Arena de Las Vegas pour un fait totalement étranger au catch, à savoir le lancement du " People's Fund of Maui " avec Oprah Winfrey pour aider les habitants de Lahaina touchés par les incendies de forêt en 2023. The Rock et la célèbre présentatrice américaine avaient fait un don de 10 millions de dollars suite aux incendies à Hawaï avant d’appeler leur communauté à les suivre, un appel au don qui n’avait pas fait l’unanimité. « Oprah et Dwayne Johnson ont promis des dizaines de millions aux victimes des incendies de Maui, mais de nombreuses victimes n'ont toujours pas reçu un centime , pouvait-on lire sur le message posté avec un extrait du Kickoff de WrestleMania qui a fait dégoupiller The Rock. Il semble que le public exige que The Rock et Oprah respectent leur engagement à prendre soin des habitants de Lahaina. La foule a commencé à huer et à scander "MAUI! MAUI! MAUI!" » Cependant, les fans présents sur place chantaient "Cody! Cody! Cody!", en soutien au vainqueur du Royal Rumble.

I typically refrain from responding to toxic, false clickbait garbage like this because I hate dignifying bullshit with a response, but when you use Hawaii’s tragic events to draw attention to yourself I won’t stay quiet. This moment you’re referring to is from our @WWE press… https://t.co/z76m1Q7w1N — Dwayne Johnson (@TheRock) February 11, 2024

The Rock confirme son heel turn à la WWE

« En règle générale, je m'abstiens de répondre à ce genre d'âneries toxiques et mensongères, car je déteste honorer la connerie d'une réponse, mais lorsque vous utilisez les événements tragiques d'Hawaï pour attirer l'attention sur vous, je ne peux pas rester silencieux , a répondu Dwayne Johnson, dévoilant une part importante de l’intrigue en cours à la WWE. Le moment auquel vous faites référence est celui de notre conférence de presse jeudi dernier, où je suis devenu "heel", c'est-à-dire méchant dans le jargon du catch. Je suis en train de jouer avec notre public qui hue. C'est ce que nous faisons dans l'univers de la WWE, et nous en adorons chaque seconde . » Plus de doute désormais sur la route que prend Dwayne Johnson en vue de WrestleMania.