WWE - WrestleMania : La punchline incendiaire qui fait vriller The Rock en direct ! (vidéo)

Le ton est monté à l’occasion de la conférence de presse spéciale organisée par la WWE à moins de deux mois de WrestleMania 40. Alors qu’une grande partie des fans réclamait la présence de Cody Rhodes dans le main event de l’événement qui aura lieu cette année à Philadelphie, The Rock s’est fait remarquer en giflant le vainqueur du Royal Rumble 2024, posant les bases d’une "Route vers WrestleMania" très mouvementée…

De retour à la surprise générale la semaine dernière lors de Smackdown, Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’attendait probablement à une réaction différente au moment de poser les bases d’un match XXL contre le champion Roman Reigns à WrestleMania 40, lui qui n’est plus monté sur le ring pour un gros combat depuis 2013. Un clivage s’est en effet installé ces derniers jours entre d’un côté les soutiens de l’acteur hollywoodien, considéré comme l’une des plus grandes stars de l'histoire de la WWE, et de l’autre les fans de Cody Rhodes, catcheur méritant qui patiente depuis un an pour sa revanche. C’est dans ce climat particulier que les trois protagonistes se retrouvaient jeudi à l’occasion d’une conférence de presse spéciale organisée par la WWE à Las Vegas.

📝 Quels enseignements peut-on tirer du #WrestleMania Kickoff de la nuit dernière❓À quoi faut-il s’attendre entre The Rock, Roman Reigns et Cody Rhodes ❓C’est à lire tout de suite sur @le10sport ⬇️ https://t.co/69KXn1ucP7 — Bernard Colas (@BernardCls) February 9, 2024

The Rock gifle Cody Rhodes

Alors qu’il y a plusieurs enseignements à tirer de ce WrestleMania XL Kickoff, on retiendra principalement le changement de direction que semble prendre Dwayne ‘The Rock’ Johnson, présenté initialement comme le futur adversaire de Roman Reigns et qui apparaît davantage comme un soutien au champion et à la Bloodline au lendemain de la conférence de presse. Preuve de ce probable heel turn (passage vers un rôle de méchant, pour résumer), la claque donnée à Cody Rhodes à la fin du Kickoff après l’allusion faite par ce dernier à la dynastie samoane. « Si vos grands-pères étaient là, ils auraient honte », a-t-il lancé. « Laisse-moi te dire clairement que lorsque tu parles de sa famille (Roman Reigns), tu parles de ma famille. Quand tu parles de ses ancêtres, tu parles de mes ancêtres. Et quand tu parles de son sang, tu parles de mon sang. Alors maintenant, nous avons un problème », a rétorqué The Rock, avant d’infliger une claque au vainqueur du Royal Rumble. Une séquence à voir ci-dessous :

🗣️ Cody Rhodes : « Si vos grands-pères étaient là, ils auraient honte de toi »… Et The Rock qui réplique par une gifle, où va nous mener cette Road to #WrestleMania 😱pic.twitter.com/mDziagiBzF — Bernard Colas (@BernardCls) February 9, 2024

