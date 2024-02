MMA - UFC : Poirier ne s’attendait pas à combattre Saint-Denis

Florian Barré

À la suite de sa victoire contre Matt Frevola, Benoît Saint-Denis réclamait un membre du top 8 chez les poids légers pour son prochain combat à l’UFC. À la surprise générale, Dana White a annoncé que le « God of War » affrontera Dustin Poirier, numéro 3 de la division, lors de l’UFC 299 qui se tiendra le 9 mars. Ainsi, « The Diamond » avoue avoir été surpris par la nouvelle.

Devenu l’un des plus gros phénomènes de l’UFC en quelques mois, au point d’affronter Dustin Poirier alors même qu’il ne fait pas partie du top 10 des poids légers, Benoît Saint-Denis est une véritable machine de guerre. Et si son futur adversaire à l’UFC 299 en a bien conscience, il ne s’attendait malgré tout pas à être nommé sur un tel combat. Après avoir été mis KO par Justin Gaethje l’été dernier, The Diamond voulait simplement un combat excitant, mais plutôt face à un ancien champion.

Poirier s’attendait à autre chose

« J’ai été surpris, je pensais que j’affronterais un combattant plus connu, parce que dans ma tête, je me disais qu’on me donnerait un combat pour mon héritage, peut-être (Rafael) Dos Anjos, peut-être un ancien champion », a déclaré Dustin Poirier dans l’émission The MMA Hour . « Je ne sais pas, c’est juste quelque chose que j’imaginais, je pensais que l’offre que je recevrais de l’UFC serait plus de ce niveau-là. Mais, comme vous l’avez dit, j’avais besoin d’un combat qui me motive à me lever le matin, et je respecte ce sport, et j’honore ce sport . »

« Je vérifie si j’ai toujours ce chien en moi »