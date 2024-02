WWE - WrestleMania : Douche froide, The Rock sur le point de faire un énorme flop

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu star à Hollywood après avoir fait les beaux jours de la WWE, The Rock a pris l’habitude de marquer les esprits au cours de ses rares apparitions dans le divertissement sportif. Mais alors qu’un énorme combat l’impliquant avec Roman Reigns semble prendre forme en vue de WrestleMania 40, la décision ne passe pas auprès d’une grande partie des fans. Mouvement de contestation et sifflets, la première compagnie de catch au monde prend un gros risque.

Habitué à faire réagir les foules, The Rock ne s’attendait sûrement pas à une telle réaction à l’occasion de son apparition inattendue lors de Smackdown le 2 février dernier. Et pour cause, alors que la victoire de Cody Rhodes au Royal Rumble semblait poser les bases d’une revanche contre Roman Reigns lors de WrestleMania 40, la WWE a visiblement bouleversé ses plans. « Je veux ce titre, et je veux tout de toi. J’arrive pour toi Roman Reigns, mais pas à WrestleMania », a lâché Cody Rhodes à la surprise des spectateurs, s’effaçant pour laisser place à The Rock. Alors que la tendance est désormais à un combat entre la star d’Hollywood et le champion incontesté de la WWE, la pilule a du mal à passer auprès de nombreux fans.

Full promo segment of The Rock, Roman Reigns and Cody Rhodes on #SmackDown pic.twitter.com/SiiWonZcMG — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) February 3, 2024

Le retour de The Rock fait pschitt

Si la foule présente à la Legacy Arena de Birmingham a été happée par l’apparition de Dwayne Johnson, le soufflet est depuis retombé et la WWE fait face à une fronde massive de son public comme elle en a rarement connu. La vidéo publiée par l’organisation reine du catch sur YouTube totalise plus de 4 millions de vues à ce jour pour plus de 500,000 dislikes (avis défavorables), ce qui en fait la plus détestée de la chaine de la WWE. Sur X (ex- Twitter ) aussi, la contestation fait rage avec le #WeWantCody affiché en tendances aux Etats-Unis, qui a donné lieu dans la foulée au #WeWantRocky , lancé par les soutiens du catcheur reconverti acteur. Le mouvement dépasse la frontière des réseaux sociaux puisque des sifflets se sont depuis fait entendre lors des deux derniers shows organisés par la WWE, lorsqu’une vidéo de The Rock était diffusée à l’écran.

Pourquoi une telle colère de l’univers de la WWE ?

Mais d’où vient réellement ce mouvement de contestation, alors que l’affiche entre Roman Reigns et The Rock fait l’objet des fantasmes depuis plusieurs années ? Le timing interroge alors que TKO, la société mère et propriétaire de la WWE et de l’UFC, annonçait quelques jours avant Smackdown la nomination de Dwayne Johnson au conseil d’administration. Des sources ont expliqué au site Fightful que celui-ci avait ainsi fait pression pour obtenir son match contre Roman Reigns à l’occasion des 40 ans de WrestleMania, mais également pour l’emporter selon certaines personnes au sein de la compagnie.

Rock stealing Cody’s match now has over 400,000 dislikes on YouTubeAt this point, Endeavor internally should be questioning what they did on Friday.#WeWantCody #CodyRhodes #SmackDown pic.twitter.com/P7FsJZk11O — FIGHT MATE (@Fight_Mate) February 4, 2024

La mise en retrait de Cody Rhodes ne passe pas