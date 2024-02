MMA - UFC : Le cambrioleur de Ciryl Gane libéré de tout soupçon

Florian Barré

Kamel Z., commanditaire présumé du cambriolage chez Ciryl Gane en septembre dernier, a été relaxé ce mardi par le tribunal correctionnel du Val-de-Marne. Alors qu’il combattait à l’Accor Arena de Paris pour une soirée UFC, l’ancien champion intérimaire des poids lourds de l’organisation reine du MMA a été pillé. Plus de 400 000 euros de montres et de vêtements auraient été dérobés ce soir-là.

Un homme soupçonné d’avoir cambriolé la résidence du champion français de MMA, Ciryl Gane, le 2 septembre dernier, a été acquitté mardi par le tribunal correctionnel de Créteil. La procureure de la République avait requis quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'encontre de Kamel Z., 27 ans, pour ce cambriolage qu'elle avait estimé commis par « des individus aguerris qui se sont attachés à ne laisser presque aucune trace ».

Gane était occupé par son combat UFC

L’acte est survenu alors que le Bon Gamin était dans l’octogone de l’Accor Arena de Paris face à Sergei Spivac. Le Français a parfaitement maîtrisé la force de son adversaire moldave, la lutte, et s'est imposé grâce à une série de coups de poing impressionnante dès le deuxième round. Un moment de joie unique entaché par le butin qui lui a été dérobé.

Faute de preuves, Kamel Z. relaxé