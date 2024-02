Boxe : Ngannou dévoile son pronostic sur le combat Fury vs. Usyk

La rédaction

Ce sera sans nul doute l’une des soirées de l’année en 2024 pour les fans de sports de combat. Dans la nuit du 8 au 9 mars prochain, en Arabie saoudite, l’ancienne star de l’UFC Francis Ngannou affrontera Anthony Joshua en boxe anglaise. Mais avant cela, un autre duel fait couler de l’encre : celui entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk. Le Camerounais a même livré son pronostic.

Nouvelle star de la boxe anglaise, après son départ de l’UFC et sa signature au PFL, Ngannou surfe toujours sur sa défaite controversée face à Tyson Fury, essuyée en octobre dernier. Mais alors qu’il tentera de prolonger cette belle dynamique face à Anthony Joshua début mars, son bourreau tâchera quelques semaines plus tôt de redorer son blason. Champion WBC, le Gypsy King aura l’occasion de mettre la main sur les autres ceintures des poids lourds détenues par Oleksandr Usyk, le 17 février, à Riyad.

Avantage Fury selon Ngannou

Alors que des bruits courts selon lesquels le gagnant de ce combat affrontera ensuite le gagnant du combat Ngannou vs. Joshua, définissant ainsi le véritable champion incontesté en boxe anglaise, Francis Ngannou a récemment livré son ressenti : « Si je dois être objectif, je dirais que Tyson Fury va l’emporter. Et si je dois parler pour moi, je dirais Tyson Fury aussi. Évidemment, je n’écarte pas totalement Usyk. Je sais qu’il peut gagner ce combat. Il a même de très bonnes chances de le faire. Mais je pencherais quand même pour Tyson et j’ai très envie de le voir gagner pour qu’on se retrouve l’un contre l’autre pour notre revanche. » a-t-il balancé au micro de Queensberry Promotions.

Ngannou croit en lui !