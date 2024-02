Boxe - MMA : Francis Ngannou est en route pour écrire l’histoire

Florian Barré

Après avoir été champion incontesté des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou a voulu découvrir un autre environnement : celui de la boxe. Le Camerounais est rapidement entré dans la cour des grands en affrontant l’immense champion Tyson Fury, en boxe anglaise. Un combat qu’il aurait pu gagner si les juges en avait décidé autrement. Désormais, cap sur Riyad et son duel face à Anthony Joshua, pour peut-être entrer dans l’histoire des sports de combat.

Lorsque Francis Ngannou est monté sur le ring contre le champion des poids lourds Tyson Fury en octobre dernier, il est entré dans le monde de la boxe en tant que champion UFC qui n’avait jamais perdu son titre. Faire tomber le Gypsy King d’entrée aurait sans doute été too much . Ainsi certains observateurs s’accordent à dire que la décision des juges n’était pas vraiment honnête et qu’elle cachait une réalité plus profonde. Quoi qu’il en soit, Ngannou n’a pas battu Fury et compte bien se venger sur Anthony Joshua, le 8 mars prochain, en Arabie saoudite.

MMA : Un champion de l’UFC attend impatiemment le prochain combat de Saint-Denis https://t.co/GXK0ZpyUq4 pic.twitter.com/Lw1jahDVv1 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Je ne prends pas mon dernier combat comme référence »

Lors d’une conférence de presse pour cet événement, Ngannou a clairement indiqué qu’il ne laissait pas les louanges lui monter à la tête : « J’ai écouté les gens parler et même Eddie (Hearn), qui m’a félicité, ce que j’apprécie. En même temps, je ne suis pas sûr qu’il soit honnête. Je ne suis qu’un débutant qui va s’entraîner très dur, faire tout ce qu’il peut et venir en tant qu’outsider pour gagner le combat contre Joshua. Je ne prends pas mon dernier combat comme référence. Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait, je pense que j’ai tout compris, je sais exactement où j’en suis. Je ne suis qu’un débutant et je vais certainement m’améliorer, m’améliorer de plus en plus, c’est comme ça que je vois les choses. Je me prépare à un combat difficile. »

Ngannou bientôt incontesté en MMA et en boxe ?