MMA : Doumbè prévient Baki, « je le ferai à chaque combat »

Florian Barré

Il y a de cela quatre mois, Cédric Doumbè réalisait l’impensable : mettre KO Jordan Zébo en moins de 10 secondes pour son premier combat au PFL. L’ancien septuple champion mi-moyen du ‘Glory kickboxing’ tentera de réaliser le même exploit le 7 mars prochain, face à Baysangur Chamsoudinov. Bien que « Baki » soit encore invaincu en MMA (8-0), « The Best » compte lui fait vivre un cauchemar.

Outre le combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, c’est l’évènement de ce début d’année pour le MMA français. Cédric Doumbè et Baki vont s’affronter à l’Accor Arena de Paris le 7 mars prochain, avec le risque de perdre leur tout premier combat chacun. Adepte du trashtalk, le natif de Douala au Cameroun a multiplié les sorties ces dernières heures. Pour promouvoir l’une de ses vidéos YouTube, celui-ci a posté un message sur X : « La prochaine victime c’est BahQui ! Appelez-moi Pascal le Grand Frère car je vais encore corriger un petit qui veut monter trop vite. »

Le retour du matelas !

Dans la vidéo postée sur la plateforme YouTube, le combattant de 31 ans a ainsi déclaré que Baysangur Chamsoudinov vivrait le même cauchemar que Jordan Zébo quatre mois auparavant : « Les gens n’aiment pas la lumière. Ils veulent que j’éteigne tout ? EDF pourrait être un sponsor. Ils allument. J’éteins. […] Baki, tu es mort ! KO au premier round. […] Il aura droit à son matelas. Il y aura son nom dessus et tout ce qui va avec. Il va dormir. »

« Je ne le mettrai KO qu’au deuxième round »