MMA - UFC : Baki, prochain adversaire de Doumbè, donne son opinion sur le combat entre Saint-Denis et Poirier

Florian Barré

Le début du mois de mars s’annonce épique pour les Français sur la planète MMA. Le 7, Cédric Doumbè et Baysangur « Baki » Chamsoudinov s’affronteront à l’Accor Arena de Paris lors d’une soirée exceptionnelle organisée par le PFL. Deux jours plus tard, du côté de l’UFC, ce sont Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier qui seront opposés dans l’octogone. Ainsi, interrogé au sujet de BSD, « Baki » a pris la parole.

Alors que Baysangur Chamsoudinov et Cédric Doumbè se cherchent sur les réseaux sociaux depuis des mois, le PFL a officiellement annoncé qu’un combat entre les deux hommes aurait lieu le 7 mars prochain. Une nouvelle qui a réjoui tous les fans des sports de combat puisque ce duel surviendra seulement quelques heures avant deux autres évènements majeurs. En effet, Francis Ngannou et Anthony Joshua s’affronteront à Riyad, en boxe anglaise, le 8 mars et Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier se rendront coup pour coup au Kaseya Center de Miami pour l’UFC 299, le 9 mars.

MMA : Quiz sur Dustin Poirier, le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis à l’UFC https://t.co/JvgsN6ioxh pic.twitter.com/1ClXi1QUZ9 — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

BSD, bientôt un concurrent sérieux au titre ?

D’ailleurs, sur le plateau du Chapeau Podcast , Baki a livré son analyse concernant le combat à venir du God of Wa r : « Franchement, c'est un très très beau combat. Vraiment, c'est un très gros test pour Benoit. Et c'est aussi une très grosse opportunité, parce que battre Poirier, ça serait vraiment le truc qui l'approcherait de la ceinture. Je pense qu'il pourrait même avoir un title-shot directement après ça, surtout s'il gagne avec la manière. Mais Poirier est dangereux. » a-t-il d’abord affirmé.

Baysangur Chamsoudinov voit BSD devenir champion à l’UFC