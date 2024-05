MMA : Un vétéran de l’UFC a peur de prendre sa retraite

Florian Barré

Anthony Smith est l’un des plus anciens combattants de MMA de la planète. S’il n’a que 35 ans, l’Américain a commencé sa carrière très jeune, à 20 ans. Ainsi, avec 56 combats dans le rétroviseur, Smith a subi des coups et commence à les encaisser différemment si l’on en croit son entraîneur Scott Morton. La question de la retraite se fait donc de plus en plus sérieuse mais les deux hommes peinent à prendre cette décision irrévocable.

Depuis 17 ans, Anthony Smith se bat dans des cages de MMA mais le 9 décembre dernier, à Las Vegas, il était certain de ne plus jamais vouloir recommencer. Lors d'une UFC Fight Night ce soir-là à l'UFC Apex, Smith a subi une défaite par TKO contre Khalil Rountree Jr. Son entraîneur de longue date, Scott Morton, a ensuite fondu en larmes pendant que son poulain passait les examens médicaux. « Je lui ai dit que je ne voulais plus qu'il fasse ça », a déclaré Morton à ESPN . « Je me suis assis dans un coin ce soir-là et j'ai vu la moitié de son cerveau s'éteindre, tandis que l'autre moitié se battait pour continuer à travailler. Je lui ai dit qu'il réagissait différemment aux coups, et que les autres gars ne réagissaient pas aux nôtres comme ils le faisaient avant. Je lui ai dit qu'il était l'un des meilleurs au monde et qu'il n'y avait plus rien à prouver. »

MMA : Doumbè prévient Willis et dénigre encore Baki https://t.co/isIeQvZZ29 pic.twitter.com/lAFH6EfBwm — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Smith vs. Petrino, UFC 301

Pour autant, Anthony Smith n’a pas l’air impatient de stopper sa carrière. Le combattant de 35 ans participera à son 57e combat professionnel à l'UFC 301 samedi à Rio de Janeiro contre le Brésilien de 26 ans Vitor Petrino (11-0). Petrino a une fiche de 4-0 à l'UFC et est considéré comme un puissant puncheur. Sept de ses 11 victoires ont été obtenues par TKO. Une victoire sur un vétéran établi tel que Smith le propulserait probablement dans le Top 10 de la division des mi-lourds.

« Je suis terrifié »