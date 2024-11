Catch : Un nouveau champion surprise à la WWE, la décision historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un changement de titre qui est entré dans l’histoire de la WWE, présente ce soir-là du côté de Manchester. Le 7 novembre 2017, Jinder Mahal perdait son titre de champion du monde contre AJ Styles à Smackdown, marquant le premier changement de ceinture en dehors de l'Amérique du Nord. Ce bouleversement, justifié par des décisions internes, a laissé un souvenir marquant au Canadien.

Sa victoire pour le titre suprême de la WWE contre Randy Orton avait fait l’objet d’un coup de tonnerre en mai 2017, sa défaite six mois plus tard a suscité la même réaction. Il y a sept ans, Jinder Mahal perdait la ceinture de champion du monde à la surprise générale contre AJ Styles, à quelques jours des Survivor Series au cours desquels il devait affronter Brock Lesnar dans un match ‘Champion contre Champion’. Un changement historique puisque pour la première fois de l'histoire de l'organisation reine du catch, le championnat de la WWE changeait de main en dehors de l’Amérique du Nord, Smackdown ayant lieu du côté de Manchester (Angleterre) en ce 7 novembre 2017.

Un déficit de confiance de la WWE

Mais quelles étaient les raisons de ce changement de titre semblant être une décision de dernière minute ? A cette époque, plusieurs théories sont évoquées par les sites spécialisés, dont la volonté de Brock Lesnar de ne pas travailler avec Jinder Mahal. La grande influence de l’ancien combattant UFC en interne aurait alors été fatale au Canadien, qui a révélé par la suite avoir été informé de sa défaite le jour même du show. Une autre version consiste à voir Vince McMahon, alors président, revenir sur ses plans et modifier la carte des Survivor Series, et donc le match entre Lesnar et Mahal, estimant que l’affiche n’était pas suffisamment alléchante pour attirer le maximum de téléspectateurs. Malgré cette fin brutale à première vue, l’ancien champion de la WWE retient uniquement le positif.

« Quelques larmes ont coulé sur le ring »

« C'était la première fois dans l'histoire de la WWE que le titre changeait de mains à l'étranger. L'histoire s'est écrite ce soir-là et le match a probablement été l'un des meilleurs que j'aie jamais eus. Je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que même si j'ai perdu, j'ai vraiment gagné ce soir-là, déclarait Jinder Mahal à The Independent en 2018. L’ambiance dans la salle ce soir-là était incroyable et AJ Styles est vraiment phénoménal, les fans l'adorent. Tout le monde ce soir-là était vraiment très heureux pour lui, donc c'était un peu doux-amer pour moi. J'étais allongé sur le dos sur le ring, les yeux fermés, écoutant la réaction de la foule et quelques larmes ont coulé sur le ring ; de bonheur car tout le monde était si heureux pour lui. C'était un moment très cool et que je n'oublierai jamais ». Jinder Mahal a annoncé son départ de la WWE en avril dernier et travaille désormais sur la scène indépendante.