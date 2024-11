Mercato - RC Lens : Le vestiaire annonce un transfert à 100M€

Arnaud De Kanel

Privé de Kevin Danso, le RC Lens a vu un jeune talent prendre la lumière : Abdukodir Khusanov. Le défenseur ouzbek, à seulement 20 ans, n’a pas tardé à se faire remarquer. En quelques matchs, il a su prouver qu’il avait tout pour s’imposer, devenant même l’une des grandes révélations de la saison. Alors que son prix pourrait grimper en flèche, Kevin Danso, son coéquipier et mentor en défense, ne cache pas ses ambitions pour le jeune prodige : il estime qu’un départ pourrait bien se négocier autour des 100M€.

La défense du RC Lens impose son autorité en Ligue 1, et elle doit en partie cette solidité à un visage nouveau : Kodir Khusanov. Profitant de l'absence du pilier Kevin Danso, dont le départ pour l’AS Roma ne s’est finalement pas concrétisé, le défenseur ouzbek s’est imposé en charnière centrale et ne semble pas près de céder sa place. Dès les premières rencontres, Khusanov a su briller par son efficacité et son calme, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde lensoise. Son impact est tel qu’il a rapidement gagné le respect et la confiance de ses coéquipiers, qui saluent son apport décisif depuis le début de saison. Principale victime de l'explosion de Khusanov, Danso voit très loin pour son jeune coéquipier.

«Son prix serait peut-être de 100M€»

Dans un entretien accordé à La Voix des Sports, Kevin Danso a estimé que Kodir Khusanov pourrait faire l'objet d'une valorisation à 100M€ dans les prochaines années. « Kodir est un grand joueur, tout le monde l’a vu. Je le sais depuis la saison dernière. S’il venait d’un des meilleurs clubs d’Europe, son prix serait peut-être de 100M€ », a confié l'Autrichien. L'Ouzbek a déjà des prétendants.

La Premier League vient aux renseignements

Selon les informations de La Voix des Sports, Tottenham et Chelsea surveilleraient de près Kodir Khusanov. Les deux géants de Premier League, qui disposent de solides moyens financiers, se seraient renseignés auprès du club artésien, même si le dossier n'en serait qu'à ses débuts. Pour Lens, cette attention des poids lourds anglais pourrait ouvrir la porte à une opération financière majeure, de quoi faire rêver les supporters et renforcer les ambitions du club sur la scène nationale.