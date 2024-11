Mercato : Le PSG a choisi son grand attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, essentiellement en Ligue des champions, le PSG fait preuve d'un gros manque de réalisme devant le but. Et pourtant, le club de la capitale n'aurait pas l'intention de recruter un numéro 9. Il faut dire que le retour de Gonçalo Ramos approche, et Luis Enrique souhaiterait miser sur le Portugais.

La défaite contre l'Atlético de Madrid (1-2) continue d'alimenter les débats concernant la nécessité de recruter un numéro 9. Cependant, cela ne semble pas du être la tendance du moment du côté du PSG, qui attend notamment le retour de blessure de Gonçalo Ramos. Selon le journaliste du Parisien, Dominique Séverac assure que le club parisien n'avait pas prévu de recruter d'attaquant durant le mercato hivernal. Luis Enrique croit en l'attaquant portugais.

«Paris n'a pas prévu de recruter un 9»

« Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s'il peut débuter le 26 à Munich. Beaucoup d'étapes à vérifier avant de trancher, donc. Paris n'a pas prévu de recruter un 9, sinon. Sauf blessure d'ici là », explique-t-il dans une Questions/réponses organisé par le site du Parisien, avant d'en rajouter une couche.

«Luis Enrique considère que Ramos et Kolo Muani, en purs avants-centres, suffisent»

« À ce jour, il n'est pas prévu de prendre un attaquant. Luis Enrique considère que Ramos et Kolo Muani, en purs avants-centres, suffisent alors qu'il aime aussi Dembélé, Asensio et Lee en faux 9. Paris cherche un défenseur axial droit pour doubler Marquinhos et en prévision du départ souhaité de Skriniar », ajoute Dominique Séverac.