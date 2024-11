PSG : Le renfort tant attendu arrive, le plan est dévoilé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est incliné contre l'Atlético de Madrid mercredi soir (1-2), le manque d'efficacité dans le dernier geste a coûté très cher, ce qui a relancé le débat sur la nécessité d'aligner un vrai avant-centre. En ce sens, le retour de Gonçalo Ramos est particulièrement attendu. Et cela tombe bien, le PSG a un plan pour relancer le Portugais.

L'absence d'un buteur se fait cruellement ressentir depuis le début de saison du côté du PSG. Mercredi soir, le club de la capitale a encore multiplié les échecs face au but malgré de nombreuses occasions. Le choix de Luis Enrique d'évoluer avec un faux neuf est donc pointé du doigt, mais en l'absence de Gonçalo Ramos, les options sont limitées. Par conséquent, son retour de blessure est très attendu et selon les informations de Dominique Séverac, le PSG a un plan.

Gonçalo Ramos, son retour approche

« Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. Beaucoup je ne sais pas mais il va changer des choses. Paris va jouer avec un vrai numéro 9 de métier donc s'adapter à ses appels - il y aura davantage de centres devant le but. On peut légitimement penser qu'avec Ramos, le PSG aurait au moins deux points de plus, avec une victoire contre le PSV. Il aurait aujourd'hui 6 points, serait 17 ou 18e, comme le Bayern ou le Real », explique-t-il dans un Questions/réponses sur le site du Parisien.

«Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre»

D'ailleurs, Dominique Séverac ajoute que le PSG a un plan pour relancer au mieux Gonçalo Ramos, blessé depuis la première journée de Ligue 1 : « Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s'il peut débuter le 26 à Munich. Beaucoup d'étapes à vérifier avant de trancher, donc. Paris n'a pas prévu de recruter un 9, sinon. Sauf blessure d'ici là ».