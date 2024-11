PSG : Luis Enrique viré, l’annonce choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que sa prolongation de contrat soit quasiment actée en coulisses, Luis Enrique, qui devrait étendre son bail jusqu'en 2027, pourrait toutefois se retrouver en difficulté pour son avenir. La condition ? Que le PSG perde les quatre derniers matches de Ligue des champions. Dans ce cas de figure, un licenciement de l'Espagnol pourrait être étudié.

Arrivé sur le banc du PSG il y a un peu plus d'un an, Luis Enrique devrait prolonger son contrat jusqu'en 2027. Cependant, compte tenu du début de saison en Ligue des champions, l'avenir du technicien espagnol pourrait-il être remis en cause ? Selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, ce n'est pas impossible, à condition que le PSG perde ses quatre derniers matches en C1, ce qui serait synonyme d'élimination.

EXCLU - Mercato : Le FC Séville tenté par un joueur du PSG cet hiver ! https://t.co/VSlRMEs3jx — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 6, 2024

Quel avenir pour Luis Enrique ?

« Le PSG reste en position de se qualifier dans les 24 équipes, même en perdant la prochaine fois au Bayern Munich. Admettons que Paris ne se qualifie pas pour répondre à votre question », estime-t-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Luis Enrique ne sautera pas à moins de quatre défaites lors des quatre derniers matchs»

« Luis Enrique, dans ce cas, ne sautera pas à moins de quatre défaites lors des quatre derniers matchs. Ce n'est pas la politique du club actuelle qui consiste à construire avec lui, quels que soient les résultats », ajoute Dominique Séverac.