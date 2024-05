EXCLU - WWE : AJ Styles ouvre la porte à un retour à la TNA !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières années, la WWE et la TNA ont noué une relation de confiance, permettant à l’organisation reine du catch d’accueillir pour un soir des talents de l’autre compagnie. Une collaboration susceptible d’être reconduite à l’avenir et qui pourrait permettre à AJ Styles de revenir provisoirement dans son ancienne maison. Interrogée en exclusivité sur le sujet par le10sport.com, la star de 46 ans n’est pas contre l’idée.

Organisation reine du catch dans le monde, la WWE n’hésite plus à collaborer de manière exceptionnelle avec d’autres compagnies. Alors que Shayna Baszler avait participé à l’événement Josh Barnett’s Bloodsport X durant le week-end de WrestleMania, deux des trois dernières éditions du Royal Rumble ont été marquées par les apparitions surprises de Mickie James (2022) puis Jordynne Grace (2024), toutes les deux sous contrat avec la TNA et championnes à ce moment précis. Des séquences inimaginables il y a encore quelques années qui illustrent un changement de stratégie pour la WWE et sa bonne entente avec la TNA.

« Peut-être que j'ai quelque chose à faire à la TNA »

D’après les derniers échos, les deux compagnies resteraient en contact en vue d’une nouvelle collaboration à l’avenir. Quel talent pourrait alors faire l’objet d’une entente entre la WWE et la TNA ? A l’occasion de Backlash au début du mois, le10sport.com a voulu connaître la position d’AJ Styles sur le sujet en vue d’un hypothétique match ou d’une intronisation au Hall of Fame de la Total NonStop Action, lui qui a une histoire particulière avec l’organisation au sein de laquelle il s’est révélé aux yeux du monde entier. « Je pense que ça devrait être approuvé par la WWE (avant de voir l'idée se concrétiser, NDLR), mais peut-être, peut-être que j'ai quelque chose à faire à la TNA , nous a confié en exclusivité AJ Styles. Mais pour l'instant, je suis à la WWE ».

🇫🇷 Comment ont réagi les stars de la #WWE à l’accueil phénoménal réservé par le public français durant le week-end de #WWEBacklash❓J’en ai parlé avec Bayley et AJ Styles, tous les deux dithyrambiques 🎥 Vidéo intégrale : https://t.co/FyJtnUs0TZ pic.twitter.com/Fl4iDIfEc8 — Bernard Colas (@BernardCls) May 14, 2024

