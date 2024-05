EXCLU - Backlash : Folle soirée à la WWE, AJ Styles raconte l’incroyable moment en France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en France pour deux soirs, avec en point d’orgue l’organisation du premier Premium Live Event de l’histoire sur notre sol, la WWE est déjà impressionnée par le succès populaire et commercial de Smackdown vendredi. Présent à la LDLC Arena, AJ Styles nous raconte en exclusivité son ressenti sur la première soirée et ne cache pas son enthousiasme face à l’accueil du public tricolore.

La France a déjà marqué les esprits. La LDLC Arena de Lyon - Décines est le théâtre de deux soirées de catch ce week-end, avec l’organisation de ‘Backlash’ ce samedi soir (19h), le premier Premium Live Event de l’histoire de la WWE sur notre sol. La veille, les fans français avaient rendez-vous avec Smackdown, le show hebdomadaire de la compagnie qui se tenait également pour la première fois en France. Déjà un énorme succès.

“He’s really phenomenal.”You really gotta watch to feel this energy.🇫🇷 pic.twitter.com/Pe9vy6OV87 — Wrestle Ops (@WrestleOps) May 3, 2024

« Je savais que nous aurions du mal à parler face à face avec le public »

Comme le10sport.com vous l’a expliqué après Smackdown, la WWE peut déjà se satisfaire de son déplacement pour son premier Premium Live Event après WrestleMania, alors que l’épisode lyonnais du show bleu a donné naissance à d’incroyables moments devenus viraux aux États-Unis. Les quelque 12.000 spectateurs ont fait (beaucoup) de bruit, permettant à la France d’apparaître comme une option crédible pour un prochain PLE. Le face à face entre Cody Rhodes et AJ Styles a particulièrement marqué les esprits, l’ambiance mise par la foule empêchant les deux stars de s’entendre. Un moment spécial pour le challenger au titre incontesté. « Je savais que nous aurions du mal à aller là-bas et à parler face à face avec le public , reconnaît-il en exclusivité. ils sont tout simplement géniaux, c'est ce que nous voulons, ils sont électriques. Ils étaient tellement bruyants que les montres connectées s'éteignaient. C'était incroyable. » L’ancien champion du monde a même eu la chance d’avoir un chant inédit à sa gloire, reprenant les paroles de la chanson ‘ Il est vraiment phénoménal ’ en référence à son surnom de Phenomenal One : « J'ai l'impression de l’avoir déjà entendu, c'est très orienté foot. Quelqu’un m'a dit hier soir qu’il s’agissait d’une sorte de célébration, alors ça me va ! »

J’ai évidemment parlé du #Smackdown XXL de vendredi avec AJ Styles, à quelques heures de #WWEBacklashQuel a été son ressenti ? À lire sur @le10sport dans la journée 🇫🇷 pic.twitter.com/VM5HcYSqjS — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« Le public français est incroyable »