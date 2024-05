MMA - UFC : Un Français affiche une santé inquiétante pendant la pesée, son combat est annulé (vidéo)

Florian Barré

Alors qu’il devait affronter le Brésilien Jean Silva dans la nuit de samedi à dimanche, William Gomis a vu son combat être annulé pour raisons médicales. En effet, le Français est arrivé très affaibli, titubant, au moment de la pesée. Une vidéo glaçante a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. L’UFC a ainsi pris les mesures adéquates pour protéger son combattant. Ce dernier s’est exprimé à ce sujet.

Plus tôt ce vendredi, William Gomis s’est présenté devant la presse pour valider sa pesée. Dans une séquence impressionnante on peut voir l’athlète tricolore avancer lentement, tête baissée, accompagné voire tenu pour ne pas vaciller. Une fois sur la balance, les 64.9kg affichés par Gomis valident dans un premier temps le combat, puisque son adversaire Jean Silva a lui aussi réussi sa pesée, mais laisse rapidement place au doute concernant la santé du Français. En effet, celui-ci a été pesé plus d’un kilo sous la limite de sa catégorie (-66kg). Selon certaines informations, en plus du cutting habituel, Gomis aurait aussi vomi quelques secondes avant d’entrer dans la salle.

William Gomis weighs in 2 pounds UNDER the featherweight limit (143 lbs) and looks very unwell😳Thoughts on this?#UFC301 pic.twitter.com/vr44PPIePZ — FightCrack (@FightCrack) May 3, 2024

Le cutting, un processus trop dangereux ?

Forcément, de telles images ont fait réagir de nombreux observateurs, s’interrogeant sur la dangerosité du processus de déshydratation du corps, et ont obligé l’organisation reine de MMA à prendre des mesures drastiques pour protéger la santé du Français. Résultat, le combat est annulé, et William Gomis devra attendre encore un peu avant de viser une quatrième victoire en autant de combat à l’UFC.

« La vie est dure »