EXCLU - Backlash : Un champion de la WWE fait une promesse aux Français

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pendant deux jours, la LDLC Arena de Lyon-Décines accueille les stars de la WWE, avec notamment l’organisation du premier Premium Live Event (PLE) de l’histoire de la compagnie en France. Le grand week-end démarre ce vendredi soir avec Smackdown, le show hebdomadaire au cours duquel Austin Theory et Grayson Waller défendront leurs titres par équipe. Le10sports.com a pu s’entretenir avec les deux hommes.

Les fans français de la WWE ont le droit à une double portion de catch ce week-end près de Lyon, avec l’organisation de Smackdown ce vendredi soir à la LDLC Arena, puis "Backlash" le lendemain. C’est la première fois de son histoire que la première compagnie de catch au mode propose l’un de ses Premium Live Event (ou pay-per-view) sur notre sol. Pour l’occasion, Austin Theory et Grayson Waller défendront leurs titres par équipe contre Angelo Dawkins et Montez Ford, les Street Profits. Avant ce rendez-vous, le10sport.com a pu échanger en exclusivité avec les deux champions.

On dit que @_Theory1 peut être irritable, il suffit juste de démarrer l’interview en lui demandant comment il va 🤷🏻‍♂️#WWEBacklash pic.twitter.com/GIbH2njhrJ — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

« Ils ont l'opportunité de devenir les champions par équipe, ça n'arrivera pas »

« Vous savez, il en faut beaucoup pour obtenir une chance, et pour une raison ou une autre, même aujourd'hui, ici à Lyon pour Smackdown, nous avons Street Profits , nous explique Grayson Waller. Ils ont l'opportunité de devenir les champions par équipe, ça n'arrivera pas , promet-il. Nous serons champions pour l'éternité. On quittera Lyon et la France en restant la plus grande équipe de tous les temps. » Une confiance partagée par son coéquipier.

« Lyon va être chanceux aujourd’hui »