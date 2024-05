MMA - UFC : Makhachev explique pourquoi il ne peut pas perdre contre cette « légende »

Florian Barré

Le 1er juin prochain, Islam Makhachev et Dustin Poirier s’affronteront lors de l’UFC 302 qui se tiendra à Newark dans le New Jersey. Pour l’occasion, le Russe d’origine daghestanaise mettra sa ceinture lightweight en jeu pour la troisième fois, après ses deux succès contre Alexander Volkanovski. Serein à l’approche du choc face à « The Diamond », « The Great » a révélé la raison pour laquelle l’issue du combat était déjà jouée.

Souvent malmené au sol par Benoît Saint-Denis lors de l’UFC 299, Dustin Poirier n’est pas le meilleur lutteur de sa catégorie. Ainsi, Islam Makhachev, grand favori du choc qui l’opposera au Louisianais lors de l’UFC 301, se prépare sereinement. Initialement, le Russe aurait dû combattre Arman Tsarukyan, nouveau premier prétendant à la ceinture, mais celui-ci a estimé ne pas avoir assez de temps pour se préparer. Ainsi, c’est The Diamond qui aura une ultime chance de titre à l’UFC, lui qui a déjà échoué à trois reprises ; contre Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira en poids légers et face à Justin Gaethje pour la ceinture BMF.

MMA : Bientôt à l’UFC ? Baki fait le point et tacle Doumbè au passage https://t.co/ExHmoUmKJY pic.twitter.com/AJrCmFyCba — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

« Je peux le battre facilement »

Invité de TMZ Sports , le champion a évalué ses chances contre l’Américain dont il loue largement la carrière : « Dustin est un guerrier, une légende, il a plus d'expérience que tout le monde dans ce sport. [...] Le problème de Dustin, c’est son style. Son point faible, c’est la lutte et le grappling, j’ai les clés pour un combat facile. Si je suis le plan, je peux le battre facilement. Mon style et celui de Khabib, est le pire style pour Dustin. Les gens qui peuvent le mettre au sol et le maintenir, cela lui pose toujours des problèmes. » a d’abord confié Makhachev.

Makhachev aurait voulu Gaethje