MMA : Youssef Boughanem vole à la rescousse de Ciryl Gane

Depuis son revers contre Jon Jones en mars 2023, Ciryl Gane a perdu de sa superbe aux yeux des observateurs. Alors qu’il visait la ceinture des poids lourds, le « Bon Gamin » a été soumis en à peine plus d’une minute. Depuis lors, hormis un combat contre Serghei Spivac le 2 septembre dernier, remporté haut la main, Gane n’est plus apparu dans une cage UFC, de quoi agacer les fans de MMA. Ainsi, Youssef Boughanem, icône reconnue du muay-thaï, s’est confié sur le sujet, défendant bec et ongles son homologue.

S’il fût un temps considéré comme l’avenir de la catégorie heavyweight de l’UFC, Ciryl Gane est aujourd’hui rentré dans le rang. Prétendant numéro 2 à la ceinture, derrière Tom Aspinall, le Bon Gamin a de plus en plus de détracteurs en raison de sa non-présence dans les cages de l’UFC et sa discrétion sur les réseaux sociaux. Certaines spéculations récentes laissent entendre qu’un combat aurait été proposé au Français contre Aspinall à Manchester, que celui-ci aurait repoussé pour jouer dans un film à la même période.

« Un combattant, c’est pas un influenceur »

Ainsi, Ciryl Gane voit sa cote chuter partout dans le monde. Pour contrebalancer cela, certains athlètes lui apportent leur soutien, comme Youssef Boughanem, légende du muay-thai, aujourd’hui reconverti en combattant de MMA et de kickboxing : « Je pense qu’un combattant, c’est pas un influenceur. Je l’ai déjà dit dans de précédentes vidéos et je reste sur les mêmes positions. On ne peut pas critiquer un combattant comme on critique un mec des Anges. C’est pas un mec qu’on a pris anonymement et qu’on a mis à la télé ou sur la place publique. Un combattant, c’est un mec qui a travaillé sa racine pendant des années. » a d’abord affirmé Boughanem.

« C’est quelque chose de super prestigieux »