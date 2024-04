MMA : Qui est le nouvel adversaire de Cédric Doumbè ?

Florian Barré

Initialement programmé le 17 mai face à Derek Anderson, le prochain combat de Cédric Doumbè a reçu quelques modifications suite à la grave chut en moto de l’Américain. Selon l’annonce des organisateurs, ce sera finalement Jaleel Willis qui sera opposé au natif de Douala lors du Bellator Paris, qui aura lieu à l’Accor Arena de Paris.

Mardi, Derek Anderson a annoncé une terrible nouvelle. Au lendemain de l’annonce de son combat face à Cédric Doumbè, The Barbaric a lourdement chuté en moto et s’est cassé le pied. Par ailleurs, le combattant de 34 ans a ouvert une cagnotte pour que ses fans lui viennent en aide : « Je suis plus que dévasté pour ce qui semble être une intervention divine […] N’importe quelle aide est plus qu’appréciée. Je ne vais pas travailler, je viens de dépenser tout mon argent pour ma moto et la préparation de mon combat qui n’a plus lieu pour le moment. Je recommence ma vie à zéro une nouvelle fois. Vous savez que je suis capable d’atteindre le sommet encore et encore. Je n’oublierai pas ceux qui me soutiennent. Dieu vous bénisse. »

Jaleel Willis remplace Anderson

Quoi qu’il en soit, Cédric Doumbè s’est retrouvé sans adversaire durant quelques heures. Mais le Bellator a vite réagi et a trouvé une solution de secours pour offrir un come-back digne de ce nom à The Best après sa défaite face à Baysangur Chamsoudinov. Ce sera donc Jaleel Willis, 32 ans, qui affiche un palmarès de 16 victoires pour 5 défaites en carrière, qui affrontera le Franco-Camerounais.

Willis, meilleur combattant qu’Anderson ?