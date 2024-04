WWE : Trois questions à Kevin Owens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à Philadelphie à l’occasion de WrestleMania XL les 6 et 7 avril, le10sport.com a pu s’entretenir avec Kevin Owens, évoquant à notre micro son avenir à la WWE, le match qu’il rêve d’avoir mais également le prochain Premium Live Event qui aura lieu en France dans quelques jours : Backlash.

- Il y a deux ans, vous avez affronté ‘Stone Cold’ Steve Austin à WrestleMania. Avez-vous une autre légende que vous rêveriez d’affronter ?



Kevin Owens : Oui, c’est ce que je dis toujours. Tous les ans, je demande à Shawn Michaels de sortir de sa retraite. Et c’est toujours la même réponse, ‘non merci’. (sourire). Mais je vais continuer de le harceler ! Je ne crois pas que ça va se concrétiser, mais ça ne me coûte rien d’essayer







- Comment voyez-vous votre avenir à la WWE et les années à venir ?



KO : « Ça fait longtemps que je ne pense plus à quel titre remporter, ou des choses comme ça. J’ai fait le main event de WrestleMania (deux fois, contre les Usos avec son ami Sami Zayn à ses côtés l’an dernier et face à ‘Stone Cold’ Steve Austin il y a deux ans, NDLR), j’ai gagné beaucoup de titres… Ce que je veux en ce moment, c’est créer le plus de moments mémorables pour les fans qui regardent, pour que les gens aient beaucoup de bons souvenirs de moi lorsque ma carrière sera terminée. C’est la mentalité que j’ai pour les prochaines années qui me restent à la WWE. Que ce soit un an, ou quatre, cinq ans, je ne sais pas.



Je ne pense pas à la retraite, mais on a tous des contrats. Les contrats se terminent éventuellement, les choses changent, je ne sais pas… Il me reste neuf mois sur mon contrat en ce moment, qui sait ce qui peut se produire, mais je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite bientôt »



- Neuf mois… Avant ça, il y a Backlash. On vous voit en France pour l’événement (le 4 mai à la LDLC Arena de Lyon - Décines) ?



KO : « J’espère. Ce n’est pas moi qui contrôle les choses, mais c’est sûr que s’ils veulent de moi, j’en serai ! J’adorerais y être. »