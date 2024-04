WWE Backlash : Stars présentes, matches à l’affiche… Ce que l’on sait de l’événement en France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après WrestleMania XL, les regards sont désormais tournés vers Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu le 4 mai prochain du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines, salle qui accueillera également l’épisode de Smackdown la veille. A l’approche du double événement, on en sait un peu plus sur ce qui attend le public tricolore.

L’attente prend bientôt fin pour les fans tricolores de la WWE. Pour la première fois de son histoire, l’organisation reine du catch proposera le 4 mai prochain l’un de ses pay-per-view (aussi appelé Premium Live Event) en France avec Backlash (18h30), précédé la veille de Smackdown (18h), le traditionnel rendez-vous hebdomadaire de la WWE qui se tiendra lui aussi pour la première fois sur notre sol. À quoi faut-il s’attendre pour ce double événement ?

Quelle carte à Backlash ?

Un mois après WrestleMania, et sa victoire historique contre Roman Reigns, Cody Rhodes défendra pour la première fois à la télévision la ceinture incontestée de la WWE contre AJ Styles. De même pour Damian Priest, vainqueur surprise du titre poids lourd de la WWE, affrontant Jey Uso. Le nouveau champion Intercontinental Sami Zayn devrait aussi être de la partie près de Lyon, alors que le Québécois a assuré la promotion du show en français ces derniers jours.



En outre, deux matches (uniquement proposés aux spectateurs et non-diffusés) ont été officialisés pour la soirée du 3 mai à Smackdown, Cody Rhodes faisant face à Shinsuka Nakamura, et Jey Uso affrontant Drew McIntyre.

Officiel: @CodyRhodes vs. @AJStylesOrg pour le Titre Universel WWE à #WWEBacklash France ! 🇫🇷📍 @LDLC_Arena 📅 4 Mai 🎟️ https://t.co/acaUGBdkYC pic.twitter.com/vAKujbpm7j — WWE France (@WWEFrance) April 20, 2024

Des stars présentes, des absents de marque

Randy Orton, Rey Mysterio, Kevin Owens, LA Knight, Bianca Belair, Bobby Lashley, les Street Profits, Jade Cargill et Solo Sikoa ont quant à eux été annoncés du déplacement, avec une apparition prévue à Smackdown. La présence d’une majeure partie d’entre eux à Backlash semble ainsi plus que probable puisqu’ils seront en France.



De même pour Bayley, Tiffany Stratton, Naomi, Asuka, Kairi Sane, Dakota Kai, Austin Theory, Grayson Waller, Pete Dunne, Tyler Bate, B-fab, Karrion Kross, Scarlett Bordeaux, AOP, Carlito et Santos Escobar, attendus à Aix-en-Provence au lendemain de Backlash pour un show non-télévisé.



En revanche, il ne faudra pas compter sur Roman Reigns, éloigné des écrans après sa défaite à WrestleMania, ou sur Dwayne 'The Rock' Johnson, de retour à Hollywood après son match au début du mois. CM Punk, Seth Rollins et Charlotte Flair, blessés, ne seront pas non plus du voyage. Rhea Ripley est la dernière absente de marque pour l’événement, elle qui a dû renoncer à son titre lundi dernier après une blessure à l’épaule.

Un vrai test pour l’avenir de la WWE en France

Ce week-end a des allures de test pour la WWE en France, en vue d’un possible événement de plus grande ampleur à l’avenir, la compagnie américaine multipliant les shows en Europe. « Tout le monde dit ‘on veut ça, on veut un pay per view, un WrestleMania’, vous le voulez ? Soyez la plus grande et la plus bruyante foule que vous n'ayez jamais entendue et nous vous inscrirons sur la liste après cela , a indiqué Paul ‘Triple H’ Levesque, en charge du contenu à la WWE, interrogé par le10sport.com en marge du dernier WrestleMania à Philadelphie. Si la France est à la hauteur, on va assurément ajouter le pays sur la liste de 'il faut qu'on y retourne d'une manière plus grande encore très bientôt.’ J'ai hâte d'y être. »

🗣️ Triple H après #WrestleMania : « Si la France est à la hauteur, on va l’ajouter sur la liste de 'il faut qu'on y retourne d'une manière plus grande encore très bientôt’ »Le public de #WWEBacklash est prévenu pour un retour de la #WWE 🇫🇷Exclu à lire:https://t.co/sCSgl9CIpE — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2024

