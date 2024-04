WWE : Un gros show en France après WrestleMania, Triple H répond au 10sport

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

WrestleMania 40 s’est achevé avec le sacre de Cody Rhodes, victorieux de Roman Reigns qui lâche sa ceinture après un règne historique de 1316 jours. Le prochain pay-per-view aura désormais lieu en France avec Backlash, le 4 mai du côté de la LDLC Arena près de Lyon. Au cours d'un point presse organisé à Philadelphie, le10sport.com a pu interroger Triple H sur l’événement tricolore à venir et les futurs plans de la compagnie dans l’Hexagone.

Le spectacle était au rendez-vous ce week-end à Philadelphie pour la quarantième édition de WrestleMania. Un show historique puisque Roman Reigns a perdu dans la nuit de dimanche à lundi sa ceinture de champion incontesté au profit de Cody Rhodes, un règne de 1316 jours qui a pris fin, du jamais vu dans l’histoire moderne. L’avenir s’écrit ainsi avec The American Nightmare , et les choses sérieuses commenceront dès le 4 mai, du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décinnes pour ‘Backlash’ le premier Premium Live Event (autre nom pour pay-per-view) de l’histoire de la WWE en France. Présent aux États-Unis à l’occasion de WrestleMania, le10sport.com a pu interroger Triple H sur la venue de la compagnie dans l’Hexagone.

🇫🇷 Triple H m’a parlé de #WWEBacklash qui aura lieu près de Lyon le 4 mai et d’un possible événement de plus grande ampleur dans notre pays à l’avenir A lire dans quelques minutes sur @le10sport pic.twitter.com/WjSoo3ojHE — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2024

« Je pense que ce sera spectaculaire »

« Je suis excité à l’idée d’aller en France. Quand on y va pour les Live Event (show non télévisé organisé chaque année à Paris, NDLR), tout le monde revient en disant qu'il faut aller en France et y faire un gros événement. Je pense que ce sera spectaculaire. Je pense que la foule sera présente et de très bonne qualité », nous a répondu le responsable du contenu à la WWE après la deuxième nuit de WrestleMania XL.

💥 Un #WrestleMania historique s’achève ici à Philadelphie avec la défaite de Roman Reigns et la victoire de Cody RhodesPour @le10sport, revivez en vidéo les plus grands moment du show de dimanche ⬇️https://t.co/cdpOZf5aYD — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2024

« Si le public est à la hauteur, on va assurément ajouter la France sur la liste de 'il faut qu'on y retourne’ »