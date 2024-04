WWE : The Rock fait son retour, du renfort est appelé avant WrestleMania !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la nuit de samedi à dimanche, la première partie de WrestleMania 40 a lieu du côté de Philadelphie où se trouve le10sport.com. Le show sera marqué par le retour de Dwayne ‘The Rock’ Johnson sur le ring, lui qui n’a plus combattu depuis plus de dix ans. À cette occasion, du renfort a été mobilisé pour permettre à l’acteur américain de retrouver la forme.

Hormis une brève apparition en 2016, Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’apprête à faire son retour sur le ring ce samedi lors de la Nuit 1 de WrestleMania pour la première fois depuis onze années. La star d’Hollywood aperçu dans ‘Fast and Furious’ ou ‘Jumanji’ fera équipe avec le champion incontesté de la WWE Roman Reigns pour affronter Cody Rhodes et Seth Rollins. Un choc qui a nécessité une préparation intensive pour The Rock.

🚨 Changement de dernière minute officialisé pour #WrestleMania ce week-end❗️Tout ce qu’il faut savoir sur le show de l’année est à retrouver sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/gU0X945HZq — Bernard Colas (@BernardCls) April 6, 2024

Les coulisses du retour de The Rock en vue de WrestleMania

Malgré l’aspect scénarisé du catch, et sa forme physique impressionnante, Dwayne Johnson s’est prêté à un entraînement de taille afin de répondre présent à WrestleMania XL et retrouver le cardio nécessaire pour un tel événement, lui qui se dirige vers ses 52 ans. Il y a quelques jours, ESPN révélait que l’ancien champion du monde avait débuté son entraînement la première semaine de février à Los Angeles, où il réside, et à Hawaï, où il possède une résidence. La WWE lui a alors fait livrer deux rings, et trois catcheurs lui sont venus en aide, le groupe Gallus de la division NXT, trio écossais composé de Wolfgang et des frères Mark et Joe Coffey. À la veille de ce retour tant attendu, Shawn Michaels, qui est à la tête de NXT, a évoqué face à la presse le rôle de ses trois poulains dans le programme de reprise du Rock.

Avant #WrestleMania, Shawn Michaels nous a parlé de #NXTStandAndDeliver, mais également des talents de l’#AEW qu’il aimerait voir à #WWNXT pic.twitter.com/d41MHZ5sKg — Bernard Colas (@BernardCls) April 5, 2024

« Il avait besoin de s'entraîner avec des gens »