La WWE ouvre la porte aux pépites de l’AEW !

Alors que WrestleMania XL a lieu ce week-end, la WWE proposera plus tôt samedi le show « NXT Stand and Deliver ». À cette occasion, Shawn Michaels s’est présenté vendredi face aux médias à Philadelphie. Une conférence de presse à laquelle a assisté le 10 Sport, et où le responsable de la troisième marque de la WWE s’est prononcé sur les talents de l’AEW qu’il voudrait attirer.

Le week-end s’annonce riche pour les fans de catch. Samedi et dimanche (à partir de 1h du matin heure française), WrestleMania XL se tiendra depuis le Lincoln Financial Field de Philadelphie, mais un autre événement se tiendra quelques heures avant le coup d’envoi du plus gros show de l’année : NXT Stand and Deliver (18h en France), un rendez-vous important pour la troisième marque de la WWE présentée comme le show de développement pour l’organisation reine du catch, qui laisse ses jeunes talents s’y développer avant de rejoindre les autres stars confirmées. Ces derniers mois, NXT a accueilli plusieurs anciens membres de l’AEW comme Shawn Spears ou Brian Pillman Jr, de quoi donner des idées à Shawn Michaels pour enrôler d’autres stars de la compagnie concurrente ?

« Il y a tellement de talent là-bas »

Ce vendredi, la légende de la WWE qui est désormais à la tête de NXT était présent face à la presse pour répondre aux questions des journalistes. Le 10 Sport était présent sur place et a pu obtenir sa réponse au sujet des talents de l'AEW qu'il souhaiterait voir entrer à NXT. « Je prendrais presque n'importe qui. Je ne peux pas dire qui spécifiquement parce que je pense qu'il y a tellement de talent là-bas. Je ne connais pas la situation de tout le monde, la dernière chose que je veux faire est de mettre quelqu'un dans le pétrin , a réagi Shawn Michaels, se souvenant de ses anciens poulains qui ont quant à eux filer vers l’AEW. Il y a beaucoup de gars qui étaient à NXT et que j'ai toujours aimés. Je n'ai pas l'occasion de les regarder autant que je le voudrais, mais je sais que j'aime travailler avec les jeunes talents, surtout quand j'apprends à les connaître et que je comprends leur passion et leur désir. »



Avant #WrestleMania, Shawn Michaels nous a parlé de #NXTStandAndDeliver, mais également des talents de l’#AEW qu’il aimerait voir à #WWNXT pic.twitter.com/d41MHZ5sKg — Bernard Colas (@BernardCls) April 5, 2024

« Que ce soit à l'AEW, au Japon, à la TNA… Je suis excité à l'idée que NXT ait l'opportunité de rendre la carrière de n'importe qui meilleure »