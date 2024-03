Catch : Une star signe un contrat avec la WWE et peut marquer l'histoire à WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la question de son avenir se posait, Cody Rhodes va bien rester à la WWE. Le challenger au titre incontesté de Roman Reigns à WrestleMania le week-end prochain a officialisé la signature de son nouveau contrat et n’a pas l’intention de quitter de sitôt l’organisation reine du catch.

Il était difficile d’imaginer Cody Rhodes quitter la WWE, tant le catcheur de 38 ans occupe une place importante au sein de l’organisation reine du catch depuis son retour en 2022. Cependant, sa situation contractuelle et les négociations engagées pour une prolongation jetaient un léger trouble au sujet de son avenir. La question est désormais réglée, Cody Rhodes officialisant la signature de son nouveau bail.

Un nouveau contrat d’au moins deux ans avec la WWE

Évoquant la suite de sa carrière lors d'une interview avec Justin Walker, Cody Rhodes a confirmé avoir signé un nouveau contrat pluriannuel avec la WWE. « Je peux vous dire que 40 ans, c'est hors de question parce que, sans vouloir vous donner un scoop, cela a été largement rapporté, mais j'ai signé un nouveau contrat avec la WWE. Il se prolonge au-delà de mon 40e anniversaire », a-t-il indiqué, écartant l'idée d'une retraite prochaine. C’est la première fois que cette prolongation est confirmée au grand jour par l’une des deux parties. Cody Rhodes fêtera ses 40 ans le 30 juin 2025.

Cody Rhodes pense à la retraite