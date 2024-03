MMA : Dana White donne le nom du meilleur combattant de tous les temps à l’UFC

Florian Barré

Lorsque l’on évoque le sujet du GOAT en MMA, plusieurs noms reviennent régulièrement. Certains pensent en priorité à Jon Jones, d’autres à Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, George Saint-Pierre, Anderson Silva ou Fedor Emelianenko. Le patron de l’UFC, Dana White, a un avis bien tranché sur le sujet et a révélé l’identité du meilleur combattant de tous les temps lors d’un entretien sur la chaîne YouTube de Lex Fridman.

Présent à la tête de l'UFC depuis 2001, Dana White a presque tout connu au sein de l'organisation lancée quelques années auparavant, en 1993. Il a vu évoluer un tas d’athlètes. Certains n’ont jamais perdu, d’autres ont eu plusieurs ceintures différentes. Mais lequel d’entre eux mérite vraiment l’appellation de « GOAT » lorsque l’on parle de lui ? Selon White, il n’y a qu’un seul combattant qui mérite toutes les louanges ; un combattant qui n’a connu qu’une seule défaite au cours de sa carrière.

MMA : Strickland à bout de nerfs sur le retour de McGregor à l’UFC https://t.co/BydzPBd64y pic.twitter.com/N4mWBWw63c — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

« C’est Jon Jones, sans aucun doute »

Cette dernière remonte à 2009, face à Matt Hamill. Alors qu’il dominait le combat, Jon Jones a commis une erreur fatale en infligeant un coup de coude illégal à son adversaire. Depuis, le règne n’a plus été interrompu. Ainsi, White a déclaré que Bones était le meilleur combattant de l’histoire à ses yeux : « Il n'a jamais été battu. Il a détruit tout le monde chez les mi-lourds, qui à l’époque était la catégorie de poids la plus difficile de l’entreprise. Puis il est passé chez les poids lourds et a gagné facilement. Quand vous regardez un athlète vous ne devriez pas aborder ce qu'il a fait en dehors de l'octogone, ça ne devrait pas faire partie de l'équation. Mais quand vous regardez ce qui a été fait à l'intérieur, il n'y a pas de débat. Personne ne peut débattre de savoir qui est le plus grand de tous les temps. C’est Jon Jones, sans aucun doute. Il n’a jamais perdu. Il n’a jamais été battu dans l’Octogone. »

Dana White place Khabib un cran en-dessous