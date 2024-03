John Cena : Un gros projet en France après WWE WrestleMania !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

WrestleMania 40 se tiendra le week-end prochain sur deux soirs, au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Quelques surprises sont à prévoir pour le traditionnel show annuel de la WWE, avec notamment une possible apparition de John Cena, qui se fait désormais rare dans le catch avec sa nouvelle carrière au cinéma. Une reconversion qui pourrait le faire venir en France très prochainement.

John Cena sera-t-il présent le week-end prochain du côté de Philadelphie à l’occasion du quarantième anniversaire de WrestleMania (6 et 7 avril) ? L’ancien champion de la WWE a multiplié les clins d’oeil concernant l’évènement de l’année sur la planète catch alors qu’il n’a plus foulé le ring depuis le mois de novembre. « C’est le 6 avril à Philadelphie. Je sais exactement où c’est. Je suis libre ce jour-là. Je dis ça comme ça », lançait-il ironiquement au début du mois sur le plateau de Jimmy Fallon. Selon les derniers échos, John Cena pourrait faire une brève apparition à WrestleMania XL, avant de reprendre ses activités d’acteur. Un gros projet l’attend d’ailleurs… en France !

Le prochain film de John Cena en tournage en France

Comme le révèle Nice-Matin , un village de la Côte d’Azur se prépare à accueillir le tournage de " Heads of State " du 8 au 16 avril. Le film d’action produit par Amazon Studios et réalisé par Ilya Naishuller réunira Idris Elba et John Cena et sera donc tourné en partie à Sospel, dans la vallée de la Bévéra. Le quotidien régional nous apprend que la scène tournée servira à l’ouverture du film et aura comme thème une « grosse fête espagnole », révèle Jean Bernard, producteur exécutif chez Peninsula Film , qui a justifié le choix se portant sur ce village à l’est des Alpes-Maritimes : « L’été dernier, le tournage a été arrêté suite à la grève des acteurs à Hollywood. Il restait à tourner certaines séquences en studio et en Italie, où le film a été quasiment entièrement tourné. Le producteur m’a appelé pour trouver un lieu en France. Je lui ai proposé les studios de la Victorine et Sospel, que je connais très bien. »

WWE Backlash aura lieu quelques jours après

Hasard du calendrier, ces quelques jours de tournage dans le sud de l’Hexagone prévus après WrestleMania auront lieu très peu de temps avant la tenue de ‘Backlash’, le premier Premium Live Event (pay-per-view) de la WWE organisé en France le 4 mai du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines. John Cena en profitera-t-il pour saluer les fans tricolores ? Rien n’est impossible…